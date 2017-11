I giallorossi cercano la sesta vittoria consecutiva in campionato: Di Francesco rilancia El Shaarawy e Strootman dall'inizio, Schick verso la convocazione.

47 minuti fa di Daniele Minuti

Nonostante la sconfitta contro l’Atletico Madrid, la Roma ha ancora moltissime possibilità di passare il turno in Champions League. Per questo i giallorossi possono concentrarsi con più tranquillità sulla Serie A e sulla partita contro il Genoa.

Nel pomeriggio di domenica la squadra di Di Francesco andrà a giocare a Marassi per la prima volta in stagione dopo che l'incontro con la Sampdoria di inizio settembre è stato rinviato per via dell'allerta meteo.

Dopo i cambi fatti nella partita al Wanda Metropolitano, la Roma ritrova molti titolari sia a centrocampo che in difesa per provare a centrare la sesta vittoria consecutiva in Serie A: De Rossi e Strootman si riprendono il loro posto in mediana, El Shaarawy rientra nel tridente d'attacco.

Strootman tornerà titolare nella Roma

Serie A, le probabili formazioni di Genoa-Roma

Dopo la vittoria al debutto sulla panchina del Genoa, Ballardini vorrebbe confermare la stessa formazione che gli ha dato i 3 punti nella trasferta di Crotone. L'unico cambio potrebbe essere Pandev, favorito su Lapadula per prendere il posto dell'infortunato Galabinov nel tandem d'attacco con Taarabt.

Di Francesco continua a puntare sul 4-3-3 e il dubbio in difesa sembra essere quello del terzino destro, con Florenzi che si è allenato ma non è al meglio per il problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori con l'Atletico. A centrocampo rientrano De Rossi e Strootman, che in Spagna erano stati sostituiti da Gonalons e Pellegrini.

El Shaarawy torna titolare sulla fascia, mentre c'è ancora incertezza su chi completerà il reparto offensivo: Defrel potrebbe trovare spazio dal primo minuto, ma non è ancora sicuro se l'ex Sassuolo sostituirà Dzeko o Perotti. Buone notizie per Schick: il ceco è rientrato in gruppo e potrebbe andare in panchina un mese dopo l'ultima convocazione in Serie A.

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Pandev, Taarabt.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Defrel.

La classifica dopo 13 giornate: Napoli in testa, seguono Inter e Juventus

Prima della 14esima giornata, il Napoli guida ancora la classifica di Serie A, seguito dall'Inter al secondo posto. La Roma è quarta con un punto in meno della Juventus, ma i giallorossi devono ancora recuperare la partita con la Sampdoria.