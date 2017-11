La casa automobilistica tedesca ha consegnato un modello diverso a ogni giocatore. Gli uomini di Zidane si sono anche sfidati al simulatore virtuale di Formula E.

8 minuti fa di Stefano Fiori

Una bella accelerata, quella che ci vuole al Real Madrid per provare a rosicchiare i 10 punti di distacco dal Barcellona. O quantomeno, i sei che separano i blancos dal Valencia. Domenica sera le prime due della classe si affronteranno al Mestalla, la squadra di Zidane spera di approfittarne già domani - sabato 25 novembre - in casa contro il Malaga (ore 16.15, diretta esclusiva su FOX Sports, canale 204 di Sky). Una bella accelerata, dicevamo: quella che ha visto protagonisti Cristiano Ronaldo e compagni, nell'evento organizzato da Audi.

È un appuntamento ormai tradizionale, quello patrocinato da uno degli sponsor principali della Casa Blanca: la casa automobilistica tedesca ha regalato al tecnico e ai giocatori madridisti i veicoli per la stagione 2017/18. Lo scenario è stato quello della Ciudad Deportiva di Valdebebas, il quartier generale del Real Madrid.

Gli uomini di Zidane si sono anche divertiti in una sfida tutta ad alta velocità. Non in pista, però, ma al simulatore virtuale di Formula E: a conquistare il primo posto è stato Dani Carvajal, seguito sul podio da Sergio Ramos e Marco Asensio. Per loro, il premio è stato il modello del volante ultra tecnologico dell'Audi ABT Formula E, campione del mondo nel 2016. Almeno in questo caso, insomma, a primeggiare non è stato Cristiano Ronaldo: dopo la doppietta in Champions League contro l'Apoel, il portoghese vuole ora tornare al gol anche in Liga (dov'è fermo ancora a un solo gol).

Vediamo allora nel dettaglio i modelli di Audi che Zidane e i giocatori del Real Madrid hanno ricevuto dalle mani dal direttore spagnolo Guillermo Fadda. A Sergio Ramos è andato il modello più costoso: una R8 Spyder da quasi 210 mila euro. Ecco la lista completa, come riportata da Marca:

Sergio Ramos - Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro S tronic, colore bianco Ibis, da 209.420 euro

Cristiano Ronaldo - Audi RS 7 performance 4.0 TFSI quattro tiptronic, colore nero Pantera, da 152.570 euro

Keylor Navas - Audi RS 7 performance 4.0 TFSI quattro tiptronic, colore bianco Ghiaccio da 152.570 euro

Zinedine Zidane - Audi RS 6 performance 4.0 TFSI quattro tiptronic, colore grigio Daytona metallizato, da 143.700 euro

Nacho - Audi RS 6 performance 4.0 TFSI quattro tiptronic, colore nero Pantera, da 143.700 euro

Raphäel Varane - Audi RS 6 performance 4.0 TFSI quattro tiptronic, colore grigio Daytona metalizzato, da 143.700 euro

Marcelo - Audi RS 6 performance 4.0 TFSI quattro tiptronic, colore grigio Nardò metalizzato, da 143.700 euro

Kiko Casilla - Audi SQ7 4.0 TDI 320 quattro tiptronic, colore nero Orca, da 113.170 euro

Karim Benzema - Audi RS 5 2.9 TFSI 331 quattro tiptronic, colore grigio Daytona, da 99.390 euro

Lucas Vazquez - Audi RS 5 2.9 TFSI quattro tiptronic, colore rosso Misano, da 99.390 euro

Theo Hernández - Audi Q7 e-tron Sport 3.0 TDI quattro tiptronic, colore azzurro pastello da 88.500 euro

Marcos Llorente - Audi Q7 e-tron Sport 3.0 TDI quattro tiptronic, colore grigio Grafite, da 88.500 euro

Jesus Vallejo - Audi Q7 e-tron Sport 3.0 TDI quattro tiptronic , colore bianco Ghiaccio, da 88.500 euro

Toni Kroos - Audi SQ5 3.0 TFSI quattro tiptronic, colore grigio Daytona, da 80.110 euro

Marco Asensio - Audi S5 3.0 TFSI quattro tiptronic, colore bianco Ghiaccio, da 78.090 euro

Gareth Bale - Audi Q7 Sport 3.0 TDI quattro tiptronic, colore nero Orca, da 74.050 euro

Dani Carvajal - Audi Q7 Sport 3.0 TDI quattro tiptronic, colore Carat beige da 74.050 euro

Casemiro - Audi Q7 Sport 3.0 TDI quattro tiptronic, colore argento Floret, da 74.050 euro

Mateo Kovacic - Audi Q7 Sport 3.0 TDI quattro tiptronic, colore beige Cobra, da 74.050 euro

Luka Modric - Audi Q7 Sport 3.0 TDI quattro tiptronic, colore argento Floret, da 74.050 euros

Dani Ceballos - Audi Q7 Sport 3.0 TDI quattro tiptronic, colore grigio Daytona, da 74.050 euro

Achraf - Audi Q7 Sport 3.0 TDI quattro tiptronic, colore nero Orca, da 74.050 euro

Borja Mayoral - Audi Q7 Sport 3.0 TDI quattro tiptronic, colore bianco Ghiaccio, da 74.050 euro

Luca Zidane - Audi Q7 Sport 3.0 TDI quattro tiptronic, colore azzurro Sepang, da 74.050 euro

Isco - Audi Q7 Sport 3.0 TDI 200 quattro tiptronic, colore grigio Daytona, da 72.720 euro