Nessuno scontro al vertice, le "sei sorelle" tenteranno l'allungo. Il Napoli capolista a Udine con il ballottaggio Hamsik-Zielinski, la Juventus ospita il Crotone e si affida a Mandzukic.

Gli impegni europei sono ormai archiviati, l'attenzione di tutti gli amanti del calcio torna a focalizzarsi sul prossimo turno di campionato. Tra 24 ore si tornerà a giocare in tutta Italia, è ora di pensare alle probabili formazioni Serie A della 14esima giornata. E, visto che ci siamo, ci sarà spazio anche per i vostri pronostici!

Il Napoli capolista a Udine, l'inter va a Cagliari. La Juventus ospita il Crotone, la Roma sarà impegnata a Marassi contro il Genoa. La Lazio ospiterà all'Olimpico la Fiorentina, mentre l'outsider Sampdoria andrà a Bologna. Non ci saranno sfide al vertice in questo weekend di campionato che comunque si preannuncia molto interessante, le sei sorelle che guidano la classifica avranno la possibilità di allungare sulle inseguitrici. La lotta al vertice ha riacceso l'interesse di tutti, in un avvio di stagione affascinante come non succedeva da anni. La Serie A sta recuperando il suo fascino, appannato dallo strapotere juventino delle ultime sei stagioni.

C'è attesa per la giornata di domani, nella quale si giocheranno ben quattro gare: Bologna Sampdoria (ore 15), Chievo-Spal (alle 18), Sassuolo-Hellas Verona (alle 18) e Cagliari-Inter (ore 20:45). La 14a giornata si chiuderà poi con l'appuntamento di Bergamo tra Atalanta e Benevento, in programma per lunedì alle 20:45. Saranno diverse le novità a nelle probabili formazioni Serie A: per la gara della Sardegna Arena un grande dubbio per Spalletti, tentato dalla possibilità di confermare Santon dopo l'esordio da titolare nell'ultima giornata di campionato. Ballottaggio Hamsik-Zielinski da decidere per Sarri, mentre Allegri tornerà a puntare su Mandzukic dal 1'.

Probabili formazioni Serie A e i vostri pronostici

Ecco a voi, come promesso, le probabili formazioni Serie A e i rispettivi sondaggi con i quali potrete fare i vostri pronostici per le partite della 14a giornata.

Bologna-Sampdoria, sabato ore 15

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Palacio.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Francesco.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Praet.

Chievo-Spal, sabato ore 18

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Tomovic, Gobbi; Bastien, Rigoni, Hetemaj; Birsa; Inglese, Meggiorini.

Squalificati: Radovanovic.

Indisponibili: Castro.

SPAL (3-5-2): Gomis; Vaisanen, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Grassi, Mora, Mattiello; Paloschi, Floccari.

Squalificati: Borriello, Viviani, Oikonomou.

Indisponibili: Antenucci, Costa, Meret, Della Giovanna.

Sassuolo-Verona, sabato ore 18

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Sensi; Berardi, Matri, Politano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dell'Orco, Duncan,Adjapong, Letschert.

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Caceres, Heurtaux, Caracciolo, Fares; Romulo, Zuculini, Bessa; Verde, Pazzini, Cerci.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Bianchetti, Kean,Brosco, Ferrari, Laner.

Cagliari-Inter, sabato alle 20:45

Cagliari (3-5-1-1): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Andreolli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Joao Pedro; Pavoletti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Deiola.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Vanheusden.

Genoa-Roma, domenica alle 15

Genoa (4-3-2-1): Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic, Rosi;Bertolacci, Veloso, Rigoni; Laxalt, Taarabt, Pandev.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Galabinov.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov;Strootman, De Rossi, Nainggolan; Perotti, Dzeko,El Shaarawy.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karsdorp.

Milan-Torino, domenica alle 15

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessié, Biglia, Ricardo Rodriguez; Bonaventura,Suso; Kalinic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Conti.

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Lyanco, Ansaldi; Obi, Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Udinese-Napoli, domenica alle 15

Udinese (4-3-3): Scuffet; Widmer, Danilo, Nuytinck,Barak, Behrami, Jankto; De Paul, Maxi Lopez, Perica.

Squalificati: Bizzarri.

Indisponibili: Larsen, Haldfredsson.

Napoli(4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ghoulam, Milik.

Lazio-Fiorentina, domenica alle 18

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Di Gennaro, Felipe Anderson, Nani.

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Juventus-Crotone, domenica alle 20:45

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Khedira; Cuadrado, Dybala,Mandzukic; Higuain.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chiellini.

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Simic, Pavlovic; Rohden, Barberis, Mandragora, Stoian; Trotta, Budimir.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kragl, Tumminello.

Atalanta-Benevento, lunedì alle 20:45

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante,Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Petagna.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Spinazzola.

Benevento (4-3-3): Brignoli; Venuti, Antei, Costa, Di Chiara;Chibsah, Cataldi, Viola; Lombardi, Armenteros, D'Alessandro.

Squalificati: Lucioni, Letizia.

Indisponibili:Iemmello.