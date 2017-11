I tifosi e appassionati della serie televisiva chiedono di spostare gli episodi in contemporanea con la partita.

7 ore fa di Marco Ercole

Immaginate di trovarvi sopra una torre e dover scegliere cosa sacrificare tra due alternative. Da una parte la partita di Serie A tra Napoli e Juventus, una sfida per palati fini del calcio italiano (e non solo) e che in Campania è particolarmente (eufemismo) sentita.

Dall'altra gli episodi 5 e 6 della terza stagione di Gomorra, una serie televisiva attesissima in tutta Italia (e non solo) e che in Campania è particolarmente (altro eufemismo) seguita.

Entrambi questi appuntamenti sono infatti in programma in contemporanea, il prossimo venerdì 1 dicembre, ovviamente in prima serata. Una scelta ardua, davvero complicato decidere cosa sacrificare. Ecco perché nelle ultime ore sono arrivate molte segnalazioni a Sky, per richiedere formalmente di spostare le due puntate di Gomorra, in modo da garantire più audience a entrambi gli appuntamenti.

Napoli vs Juventus o Gomorra?

D'altra parte non è semplice rinunciare né al ritorno al San Paolo del "core 'ngrato" Gonzalo Higuain, che gli sviluppi della storia di Genny Savastano e Ciro Di Marzio. Serie A o Gomorra? A giudicare dalla pronta risposta di Sky non ci sarà la possibilità di vedere entrambe in diretta (a meno che uno non resti a casa e si metta di fronte a due televisori).

L'emittente televisiva ha infatti già replicato alle tante richieste, spegnendo sul nascere le possibilità di uno spostamento:

Per problemi di palinsesto è impossibile spostare Gomorra ad un altro giorno.

Niente da fare, insomma. Molte persone dovranno decidere cosa buttare giù dalla torre tra Serie A e Serie TV. Certo, ci sono sempre molte possibilità a disposizione per poter vedere prima una cosa e poi l'altra in tempi diversi. Ma questo significa andare incontro al rischio di vari temutissimi spoiler, sia in un caso che nell'altro. Per molti, venerdì prossimo, sarà davvero una serata molto complicata...