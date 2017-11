L'ex capitano della Juventus: "Dal 2006 i campioni non vogliono più venire a giocare in Serie A. Io in FIGC? Se mi chiamassero, ascolterei".

398 condivisioni 5 stelle

2 ore fa di Daniele Minuti

Il crollo della nostra Nazionale con la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 ha aperto parecchie discussioni sullo stato del calcio italiano, in particolare sulla profonda necessità di riformarlo a tutti i livelli, partendo dal lato tecnico fino ad arrivare a quello dirigenziale.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro della FIGC dopo l'annuncio delle dimissioni del presidente Carlo Tavecchio, in molti si augurano che al suo interno riescano a trovare spazio anche uomini di campo, pronti a mettere la loro esperienza al servizio della federazione.

I nomi che si fanno in questi giorni sono quelli di Costacurta, Sacchi e persino di Alessandro Del Piero. Proprio l'ex numero 10 della Juventus ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sul momento del calcio italiano, senza infine chiudere la porta ad un suo possibile approdo in FIGC.

Del Piero parla del calcio italiano

Del Piero: "Calciopoli è stata una bomba atomica"

Del Piero ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando dello stato attuale della Nazionale italiana. Nel 2006 Pinturicchio alzò la Coppa del Mondo con la maglia azzurra e secondo lui, furono proprio le vicende di quell'estate a sconvolgere il calcio nostrano.

Nel 2006 il nostro calcio si è rotto, Calciopoli ha avuto l'effetto di una bomba atomica. Da quel momento i grandi giocatori hanno preferito andare all'estero e gli altri campionati sono cresciuti aumentando il divario col nostro.

Un altro punto ampiamente dibattuto in queste settimane è il ruolo dei settori giovanili nel nostro paese, dove sembra esserci la tendenza di prediligere lo sviluppo fisico e atletico dei ragazzi, trascurando il lato tecnico. La leggenda bianconera ha parlato della sua esperienza a riguardo.

In Spagna si concentrano solo sul saper giocare a calcio, qui no: quando ero a Padova mi dissero che dovevo prendere almeno 10 Kg per giocare in Serie A. Li ho presi solo adesso che non gioco più.

154 Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-151

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-152

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-153

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-154

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Barcelona - Champions League 2017/2018-foto-155

Chiudi 1 di 154

Immancabile una domanda sulla sua Juventus, che in queste settimane sta vivendo un periodo particolarmente complicato e che mercoledì sera non è riuscita a dare la svolta di cui aveva bisogno nella partita contro il Barcellona.

Non è un momento facile, ma la Juventus zoppica spesso in autunno, l'importante è farsi trovare pronti più avanti. Credo che Allegri stia aspettando quelle due o tre partite che di solito servono per scattare. Quelli con Napoli, Olympiakos e Inter potrebbero essere gli incontri giusti.

In ultimo, Del Piero ha parlato di un possibile futuro all'interno della FIGC. Al momento sembra difficile vederlo con un ruolo attivo in Federazione, anche perché lui e la sua famiglia vivono da tempo negli Stati Uniti, ma l'ex juventino non ha voluto chiudere definitivamente la porta.