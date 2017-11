I blancos avrebbero messo gli occhi sul capitano rossonero: operazione possibile per la prossima estate?

Un avvio di stagione non certo semplice, per Leonardo Bonucci. Il calciomercato Milan, questa estate, portava il suo nome impresso col fuoco: gli arrivi sono stati tanti, ma il suo è quello che ha fatto più clamore, senza ombra di dubbio. Il passato alla Juventus, il numero 19 tolto a Kessié, la fascia da capitano subito al braccio. Tante responsabilità. Probabilmente troppe. L'ex bianconero ha accusato il contraccolpo, e l'autogol di ieri è solo l'ultimo capitolo di un'avventura partita col piede sbagliato.

Nonostante questo, sembra che le quotazioni di mercato di Bonucci non siano scese. E il calciomercato Milan, la prossima estate, potrebbe portare di nuovo il suo nome. In uscita, questa volta. Secondo quanto riportato da Ok Diario, infatti, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul difensore rossonero per rinforzare il suo reparto arretrato. I blancos avevano mostrato il loro interesse per il difensore già in passato e si starebbero preparando per sferrare l'assalto la prossima estate. L'attuale situazione rossonera potrebbe favorire l'operazione.

Come più volte detto dallo stesso Fassone, infatti, in caso di mancata qualificazione in Champions League il Milan potrebbe essere costretto a vendere uno dei suoi pezzi pregiati. Bonucci è stato pagato 42 milioni pochi me si fa e ne percepisce 8 a stagione, più 2 di bonus. Un ingaggio monstre per un giocatore che, fino a questo momento, ha deluso le aspettative.

Oltre alle delusioni rossonere, è arrivata anche quella in maglia azzurra. Un periodo difficile, come detto, per Leonardo Bonucci, che da parte sua non si è mai nascosto e ha sempre affrontato in prima linea le critiche. I ragazzi di Montella hanno ancora bisogno di tempo per diventare squadra, e il loro capitano continua a spronarli, di partita in partita, nonostante tutto. Ieri sera, dopo l'autogol, alla sua uscita dal campo i tifosi presenti a San Siro lo hanno comunque applaudito. Come lo applaudivano il giorno del suo arrivo, quando il calciomercato Milan riempiva le pagine dei quotidiani e tutti erano attirati da quel trasferimento tanto assurdo.Vederlo cambiare aria dopo solo un anno, però, sarebbe ancora più assurdo. Forse troppo.