L'atleta paralimpico è stato condannato a 13 anni e 5 mesi per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp: lo ha deciso la Corte Suprema di appello di Bloemfontein.

2 ore fa

Pena raddoppiata per Oscar Pistorius. L'atleta paralimpico sudafricano, condannato per l'omicidio volontario della fidanzata Reeva Steenkamp, non dovrà scontare 6 anni in carcere (inizialmente erano 5 per "omicidio colposo", poi trasformato in "volontario") bensì 13 e 5 mesi. L'omicidio risale alla notte tra il 13 e il 14 febbraio 2013, oggi la Corte Suprema di appello di Bloemfontein ha inasprito la pena.