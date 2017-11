Le anticipazioni riportate dal portale Footy Headlines: i dettagli saranno invece in bianco. Ricorda la divisa utilizzata nella stagione 2011/2012.

1 condivisione 0 stelle

19 minuti fa di Luca Guerra

In attesa di invertire la marcia nella Liga 2017/2018, che vede Cristiano Ronaldo e compagni in ritardo di 10 lunghezze rispetto alla capolista Barcellona e a -6 dal Valencia, oggi detentore della seconda posizione, il futuro del Real Madrid si tinge di rosa: potrebbe essere questo infatti il colore prescelto dal club per la terza maglia della stagione che verrà.

A rivelare la nuova veste cromatica della maglia Real Madrid edizione 2018/2019 è stato il portale Footy Headlines, specializzato in anticipazioni di divise da gioco dei top club mondiali. La terza divisa da gioco dei blancos potrebbe presentarsi così di un rosso tanto chiaro da sembrare quasi rosa: bianchi dovrebbero essere invece i dettagli riguardanti lo scudetto del club, il logo dello sponsor tecnico e del main sponsor sul petto.

Un ritorno al passato, se le indiscrezioni anticipate da Footy Headlines per la terza maglia Real Madrid per la stagione 2018/2019 dovessero essere confermate: già nell'annata 2011/2012, infatti, il Real Madrid aveva optato per una terza maglia completamente rossa, che all'epoca non fu gradita ai tifosi delle Merengues.

Footyheadlines.com La terza maglia del Real Madrid 2018/2019 sarà rosa: le anticipazioni di Footy Headlines

Terza maglia Real Madrid 2018/2019, si va verso la versione rosa

La terza maglia Real Madrid 2011/2012 fu adottata in una stagione archiviata con un solo trofeo, bottino magro dalle parti della Casa Blanca: in quella stagione il Real allenato da José Mourinho vinse infatti la Liga, ma si fermò alle semifinali in Champions League e nei quarti di finale in Coppa del Re. Un'annata non particolarmente fortunata, che dalle parti del Bernabeu sperano non si ripeta. L'esperimento in rosa fu ripetuto nell'annata 2014/2015. I risultati? Secondo posto in campionato, semifinali di Champions e vittoria di Supercoppa europea e Coppa del Mondo per club.

Liga 2011/2012, Cristiano Ronaldo esulta con il Real Madrid in divisa rossa

Una delle partite più importanti giocate dal Real Madrid in divisa rossa nella storia recente è il 2-1 in casa del PSV Eindhoven nella semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe 1970/1971, decisiva per la qualificazione alla finale poi persa dalle Merengues contro il Chelsea. La presentazione della terza divisa, come avvenuto negli ultimi anni, avverrà a pochi giorni dall'avvio ufficiale della stagione 2018/2019: solo allora si capirà se nel Real Madrid del futuro ci sarà un tocco rosa.