Oggi live su FOX Sports tre match in diretta.

un'ora fa

Il Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day), che cade negli Stati Uniti il quarto giovedì di novembre, è sinonimo non solo di tacchino ripieno ma anche di football americano. Secondo tradizione, sono ben tre gli incontri in calendario nel giorno festivo, in esclusiva assoluta, con telecronaca originale in inglese, su Fox Sports HD (canale 204 di Sky).

Le tre partite in programma giovedì 23 novembre fanno da prologo al 13° turno della regular season. In diretta alle 18.30 va in scena l’incontro del Ford Field Stadium tra i Detroit Lions, che da sempre giocano in casa nel Giorno del Ringraziamento, e i Minnesota Vikings (Fox Sports). A seguire, live alle 22.30 la sfida tra Dallas Cowboys e Los Angeles Chargers.

A chiudere il ricco programma l’incontro tra i Washington Redskins e i New York Giants, in diretta su Fox Sports nella notte a partire dalle 2.30.

Tutti i match saranno trasmessi in lingua originale con gli interventi in studio di Roberto Gotta, Roberto Marchesi, Nicola Roggero e Dario Nicolini.

NFL in TV: il programma del Thanksgiving Day