L'attaccante italiano presenta a FOX Sports la sfida d'alta quota tra Valencia e Barcellona.

un'ora fa

Si affrontano la prima e la seconda forza della Liga. Domenica 26 novembre alle 20.45, in diretta su FOX Sports (canale 204 di Sky), Valencia e Barcellona scendono in campo al Mestalla. I catalani guidano la classifica con 34 punti, seguono i Taronges a 30.

La squadra di Marcelino ha l'occasione di andare a -1 da Messi&co. e continuare un campionato fin qui straordinario. Tra i protagonisti ci sarà Simone Zaza nonostante la parziale rottura del menisco con cui deve fare i conti. Il tecnico dei pipistrelli ha fatto sapere che l'ex Juve giocherà fino a quando il ginocchio glielo permetterà, dopodiché si valuterà il da farsi.

Zaza non ci pensa, ha occhi solo per il Barcellona. Per lui potrebbe essere anche l'opportunità di avvicinare Lionel Messi nella classifica marcatori: la Pulce guida con 12, Simone segue a 9.

Zaza a FOX Sports: "Il Valencia può giocarsela con chiunque"

Zaza è carico e ai microfoni di FOX Sports presenta la sfida:

Non penso a raggiungere Messi. Io sono contento di giocare questa partita perché arriviamo in un buon momento, sia io che la squadra. Dobbiamo goderci la serata, sarà una sfida molto difficile ma abbiamo già dimostrato di poter competere con chiunque. Giochiamo in casa e daremo tutto il nostro massimo per portare i tre punti a casa. Ci proveremo...

Poi parla delle sue condizioni: