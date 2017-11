Sabato 25 novembre sarà la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e fra i tanti eventi in programma durante la settimana, questa mattina ad Ostia ce n'è stato uno che ha visto come protagonista Francesco Totti.

Su uno dei campi della scuola calcio gestita dall'ex capitano della Roma si è infatti giocata una partita in memoria di tutte le vittime di femminicidio ed in particolare di Sara Di Pietrantonio, la giovane uccisa nella capitale dal suo fidanzato nel maggio del 2016.

All'incontro amichevole hanno partecipato anche Concetta Raccuia, la madre di Sara, alcuni membri dell'Assocalciatori e persino la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, tutti uniti nel lanciare lo stesso messaggio: certe tragedie non devono più ripetersi.

La partita ha visto sfidarsi la Nazionale magistrati e quella degli attori, davanti a centinaia di giovanissimi spettatori che hanno mostrato grande entusiasmo quando hanno visto Totti avvicinarsi al centro del campo per battere il calcio d'inizio.

Ad accompagnare l'evento, organizzato su proposta del Dipartimento per le Pari Opportunità, c'è stata una conferenza stampa a cui hanno partecipato lo stesso Totti, altri campioni del mondo come Peruzzi e Perrotta, la madre di Sara Di Pietrantonio e la sottosegretaria Boschi, che ha ringraziato chiunque abbia permesso la realizzazione della partita.

Ringrazio Totti per aver messo a disposizione il centro per questa partita, che vuole ricordare non solamente Sara ma tutte le vittime di femminicidio, oltre alle donne e le ragazze vittime di violenza.