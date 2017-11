River Plate, remuntada storica in Libertadores: 8-0!

Copa Libertadores: le quattro squadre qualificate in semifinale

Il Gremio vince 1-0 la finale d'andata di Copa Libertadores contro il Lanus. All'Arena di Porto Alegre decide una zampata di Cicero all'83', nel finale grandi polemiche degli argentini che reclamano due calci di rigore. Il match di ritorno è in programma mercoledì 29 novembre sempre su FOX Sports, canale 204 di Sky.

La squadra dell'ex romanista Renato Portaluppi vince il primo round della finale: decide una zampata di Cicero. Il ritorno in programma il 29 novembre: diretta su FOX Sports.

