Robinho condannato a 9 anni per violenza sessuale

Oggi Robinho si trova in Brasile e gioca per l'Atlético Mineiro.

L'episodio risale al 22 gennaio 2013, quando Robinho giocava nel Milan. La violenza, avvenuta in una discoteca milanese, è stata consumata insieme ad altre 5 persone.

Robinho è stato condannato a nove anni di carcere per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza albanese. Lo ha stabilito la nona sezione del tribunale di Milano, presieduta da Mariolina Panasiti.

