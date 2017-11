In un momento particolarmente delicato per lui e per la squadra, Cristiano Ronaldo sbotta e se la prende con i giornalisti: "Travisate sempre quello che dico".

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Una doppietta che può aiutarlo a sbloccarsi ma che lo spinge anche a sfogarsi. Cristiano Ronaldo è tornato a segnare. Ha realizzato il 5-0 e il 6-0 contro l’Apoel. Non due gol particolarmente importanti per il risultato, ma fondamentali per la situazione psicologica dell’attaccante portoghese. In campionato è fermo a un centro solo, col Barcellona che è a +10 sul Real Madrid. La pressione è tanta.

Nelle passate settimane avevano fatto scalpore alcune dichiarazioni nelle quali Cristiano Ronaldo affermava che la rosa de Real Madrid, viste le cessioni di giocatori di qualità ed esperienza come Alvaro Morata, James Rodriguez, Danilo, Pepe e Fabio Coentrao (non tutti titolari nell’ultima stagione, ma comunque atleti sui quali si sapeva di poter fare affidamento), fosse meno competitiva. Coperta più corta, risultati peggiori.

Sergio Ramos si era espresso pubblicamente contro Cristiano Ronaldo, evidenziando come una rosa più corta e compatta, e con meno insoddisfatti, potesse in realtà essere un vantaggio:

Io non la vedo come Cristiano. Per me questo è un problema che non esiste. Anzi, è un vantaggio.

Real Madrid, Cristiano Ronaldo contro i giornalisti

Forse all’interno dello spogliatoio del Real Madrid le dichiarazioni del portoghese non sono state percepito benissimo. Per questo è intervenuto subito Sergio Ramos e per questo anche Cristiano Ronaldo ieri ha voluto precisare di non aver mai detto nulla del genere. Le sue dichiarazioni sarebbero state fraintese o addirittura strumentalizzate.

Il portoghese ieri, uscendo dallo stadio, è stato piuttosto duro con i giornalisti presenti in zona mista.

Dico una cosa e ne scrivete un'altra, come pensate che mi fermi a parlare?

Sembra che fra Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos ci sia stato proprio un confronto dopo le dichiarazioni del primo sulla rosa attuale. Al punto che il rapporto fra i due si sarebbe raffreddato. A maggior ragione quella di ieri può essere una doppietta che può aiutarlo a sbloccarsi. Ma anche a risolvere alcune vecchie incomprensioni.