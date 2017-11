Forse, è solo quando sono i nemici a dolersi per le tue sconfitte che capisci di aver lasciato un segno profondo. Le lacrime di Gigi Buffon al termine di Italia-Svezia, ingrata conclusione della sua meravigliosa epopea azzurra, non hanno emozionato solo i suoi compatrioti - che, peraltro, quella sera avevano altro su cui piangere - ma anche molti avversari.

Il primo della lista è stato Casillas, che già nell'immediato dopo-Svezia ha pubblicato sui suoi social network un lungo post consolatorio per l'amico-rivale. Gli ultimi della lista, invece, sono stati due veterani del Barcellona e delle rispettive nazionali, Ivan Rakitic e Jordi Alba, che alla vigilia del supermatch di Champions League tra catalani e Juventus hanno dedicato pensieri speciali al grande Gigi. Rakitic:

E Jordi Alba:

Dear @ivanrakitic , as a goalkeeper I might still play but playing for Croatia as a midfielder in your place might not be a great idea: I am saying it for your good sake.😂 Joking apart, your words have been a great gift. Thanks to you and @JordiAlba: my jersey is waiting for you