Sette consigli fondamentali per piegare il regolamento di FIFA 18 a tuo vantaggio. Dalla modalità carriera a FUT e l'app da scaricare.

6 ore fa di Jonathan Manca

Anno nuovo, FIFA 18 nuovo. Già perché ogni appassionato del più popolare gioco di calcio del pianeta con l'inizio della nuova stagione sportiva deve avere il nuovo videogame. Si sfidano gli amici in tornei infiniti, si gioca ore e ore con la propria squadra del cuore cercando di portarla ai massimi livelli in tutte le competizioni.

FIFA 18 come ogni altro videogioco ha sempre mostrato delle piccole falle. Degli errori che se sfruttati e conosciuti possono regalare vittorie agili lasciando stupefatto e senza parole il proprio avversario.

In modo particolare si cerca di sfruttare tutti i trucchetti imparati nella modalità online e offline dove si affrontano avversari sconosciuti, giocatori di tutto il mondo, spesso videogamer preparati e conoscitori (o custodi) di segreti utili per vincere. E allora eccovi 7 consigli che possono tornarvi utili per sfruttare al meglio il nuovo videogioco di FIFA 18.

Dimenticate le vecchie abitudini in difesa nel nuovo FIFA 18

Quest'anno FIFA 18 ha voluto creare un modo alternativo per difendervi dagli attacchi degli avversari. Se negli anni precedenti vi bastava schiacciare il tasto del pressing per bloccare gli attaccanti - col rischio di commettere fallo, magari al limite dell'area - quest'anno se lo terrete premuto più a lungo, temporeggerete l'intervento e leggere il gioco in anticipo.

Un altro modo per difendervi anche al di fuori dell'area di rigore evitando tiri dal limite dell'area è schierare il 4-4-2 mettendo come centrali a centrocampo due giocatori molto alti che possano intercettare i tiri dalla distanza grazie alle loro lunghe leve e proteggere maggiormente i difensori. Scontato, ma non troppo. No?

Vuoi segnare più gol? Riattiva la modalità "fallo di mano"

Dove trovare questa modalità? È nascosta nel menu impostazioni ed è un'opzione che, una volta modificata rispetto all'impostazione predefinita, aumenterà immediatamente il numero di gol segnati. I più esperti ricorderanno che questa modalità era già presente in FIFA 11 ma fu rimossa dopo la protesta di alcuni utenti che sottolinearono come il sistema non potesse distinguere tra fallo intenzionale ed involontario.

Il vantaggio è che otterrai molti più calci di rigore. Lo svantaggio? Potrebbe capitare anche a te di concederne uno. Puoi cambiare questa modalità predefinita andando su personalizza, poi su impostazioni, impostazioni di gioco, regole. 'Fallo di mano' è la quarta opzione in basso.

L'altezza è l'attributo più importante del portiere

Certamente puntare sui mostri sacri del ruolo non è un errore. Ma se nella modalità carriera volete spendere poco per assicurarvi un portiere affidabile allora tenete conto di questo parametro: assicuratevi che sia più alto di 1.90 m.

Per esempio: Begovic e Butland sono considerati da molti i portieri più "overpower" nonostante i loro valori non siano altissimi. Perché? La loro altezza permette loro di raggiungere tiri e cross che stando alle loro statistiche dovrebbero essere oltre le capacità dei due portieri. Il miglior italiano in questo senso? Donnarumma e i suoi 196 cm.

Non comprare pacchetti d'oro nell'Ultimate Team

Ultimate Team è costruito sull'idea di spendere molte monete (reali o no) sui pacchetti d'oro. Il problema è che centinaia di migliaia di giocatori cadono ogni giorno in questa tentazione, il che significa che il mercato è costantemente saturo di carte d'oro.

Consiglio? Comprate pacchetti bronzo e argento e rivendete quei pacchetti per guadagnare di più che con un normale pacchetto d'oro.

Velocizzare la modalità "Il Viaggio"

Quando avvii una partita in questa modalità, accedi al menu impostazioni, quindi scorri fino alla personalizzazione del gioco utente e aumenta la velocità e l'accelerazione dello sprint a 100. Fatto questo seleziona la modalità personalizzazione del gioco CPU e diminuisci velocità e accelerazione su 0.

Questo piccolo trucco ti darà modo di poterti mettere in vantaggio di qualche gol dopo 10 minuti, allontanarti dalla partita senza continuare a giocarla e occuparti di cose più generali senza dover concludere la gara in prima persona.

Scarica l'app per giocare a FUT

Può sembrare uno di quei consigli di mercato per far guadagnare la EA Sports, ma in realtà non è così. Scaricare l'app può aiutare a gestire meglio le proprie attività su FUT.

Mentre FIFA 18 ti obbliga a scorrere ciascuna carta individualmente, l'app elenca ordinatamente tutte le carte disponibili per quel giocatore, permettendoti di individuare immediatamente il più economico.

Sviluppa il settore giovanile

Molti una volta iniziata la carriera pensano sempre che comprare Cristiano Ronaldo, Kroos, Lewandowski ecc. sia il miglior modo di portare la propria squadra sul tetto del mondo. E così è... se non si pensa al futuro.

Inizia la modalità carriera e assumi un osservatore. Aspetta che vi comunichi di aver trovato dei giocatori "dotati tecnicamente" e metti sotto contratto quelli che come valore potenziale hanno tra gli 85-89 o 90 in su. Fatto questo lasciali lì a migliorare finché non riceverai un messaggio che stanno pensando di andarsene, a quel punto offri al tuo giocatore un contratto a lungo termine. In questo modo aggiungerai sei o sette giocatori di qualità alla tua rosa a stagione e ti garantirai un futuro da protagonista nel tuo campionato.