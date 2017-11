Tra i cinque diretti inseguitori di Salah, nell'ultima giornata non hanno timbrato il cartellino solo Sergio Aguero e Harry Kane.

Alle sue calcagna, una cinquina di nomi da far tremare le gambe: Aguero, Gabriel Jesus, Kane, Lukaku e Morata.

Intanto, in attesa degli sviluppi di calciomercato , l'egiziano è al comando della classifica marcatori Premier League : i due gol segnati nell'ultima partita di campionato contro il Southampton lo proiettano in vetta alla graduatoria.

