Con la doppietta realizzata nello 0-6 contro l'Apoel Nicosia, l'attaccante portoghese è andato in tripla cifra con le Merengues nelle coppe continentali.

19 minuti fa di Luca Guerra

Le due reti realizzate da Cristiano Ronaldo nel tennistico 6-0 inflitto a domicilio dal Real Madrid all'Apoel Nicosia valgono un prezioso traguardo: l'attaccante portoghese ha infatti toccato quota 100 reti nelle competizioni europee con la maglia delle Merengues. Numeri totalizzati in meno di otto stagioni e mezzo, spalmati tra Champions League (98 centri) e la doppietta rifilata al Siviglia nella Supercoppa europea 2014.

Nell'annata in corso Cristiano Ronaldo viaggia a due velocità: abulico in Liga, dove in 8 partite giocate ha trovato la via della rete una sola volta, letale in Champions League. I centri nelle cinque giornate del girone H, dove i blancos sono matematicamente secondi alle spalle del Tottenham, sono ben 8: CR7 è andato a segno in tutte le partite giocate in questa edizione e se dovesse ripetersi al Santiago Bernabeu contro il Borussia Dortmund nella sesta e ultima giornata della fase a gironi, eguaglierebbe il record stabilito da Burak Yilmaz del Galatasaray nella stagione 2012/2013. L'attaccante turco timbrò il cartellino in tutte le partite del raggruppamento eliminatorio.

Estendendo lo sguardo oltre la stagione 2017/2018, Cristiano Ronaldo è andato a segno in nove delle ultime 10 partite giocate in Champions League: aveva chiuso la scorsa edizione con la doppietta di Cardiff nella finale vinta contro la Juventus, mettendo la sua firma in tutte le partite dai quarti di finale in avanti, tranne che nella semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid. Le reti complessive del 32enne di Funchal nella competizione, dove aveva trovato la prima gioia nel successo per 3-0 del Manchester United contro il Debrecen del 9 agosto 2005, sono 113. Percorso da record.

Champions League, Cristiano Ronaldo fa 100 in Europa con il Real Madrid

Durante la scorsa stagione Ronaldo è diventato il primo giocatore a raggiungere i 100 gol nella competizione. Dei centri messi a segno in Champions League, 59 sono arrivati nella fase a gironi, 23 nei quarti di finale, 17 negli ottavi, 11 in semifinale e 4 in finale. Una distribuzione che attesta la costanza di un fuoriclasse capace di incidere sulle partite come pochi al mondo.

L'elenco dei centri europei con il Real Madrid è stato inaugurato il 15 settembre 2009 allo Stadion Letzigrund di Zurigo, con una doppietta decisiva nella vittoria per 5-2 degli spagnoli sul campo degli svizzeri. Da quel giorno Cristiano Ronaldo non si è più fermato: 7 reti nella prima annata a Madrid, 6 nella successiva, 10 nelle stagioni 2010/2011 e 2014/2015, 12 nel 2012/2013 e nella scorsa stagione, ben 16 nel 2015/2016. Il primato personale? I 17 gol nell'annata 2013/2014. Cifre mostruose che hanno portato Cristiano e il Real Madrid a vincere insieme tre edizioni della Champions League, comprese tra il 2013 e il 2017. Ma non basta: già, perchè il detentore del titolo di Campione d'Europa con la nazionale del Portogallo è anche il calciatore con più assist nella storia della Champions, ben 27.

Tra i calciatori in attività Cristiano Ronaldo è l'unico ad aver sfondato il muro dei 100 centri in Champions League. Nella speciale classifica, manco a dirlo, lo segue Lionel Messi del Barcellona a quota 97 reti. Completa il podio Karim Benzema, compagno d'attacco del portoghese nel Real Madrid, a quota 53. Nessuno, però, ha mai segnato nello stesso anno solare tanto come CR7: 18 reti nella massima coppa europea nel solo 2017. Record su record, ma l'elenco dei primati da raggiungere è ancora lungo.