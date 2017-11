ItalVolley, clamoroso Zaytsev: via dal ritiro per scarpe sponsorizzate

Ci sarà spazio anche per il capitolo Nazionale, dopo la vicenda dell' esclusione dello scorso luglio .

‘Zorro faccia a faccia: Ivan Zaytsev’ a cura di Andrea Zorzi e Luigi Montanaro, andrà in onda stasera alle 23.00 su Fox Sports (canale 204 di Sky) e in replica giovedì 23 novembre alle 22.00, venerdì 24 novembre alle 23.30 e domenica 26 alle 23.15.

Nasce così ‘Zorro faccia a faccia’, la rubrica del campione italiano che intervista i grandi personaggi dello sport. Il primo appuntamento ha come protagonista Ivan Zaytsev , che ripercorre la sua vita dall’adolescenza al rapporto con i genitori, fino ai successi sportivi.

Prima icona mondiale della pallavolo italiana, poi commentatore tecnico del volley in TV. Ora Andrea Zorzi, per tutti "Zorro", diventa lo storyteller privilegiato di Fox Sports

