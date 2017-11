Bari e Parma si prendono la vetta, il Palermo crolla in casa contro il Cittadella. Rallentano Frosinone e Venezia, pokerissimi per Empoli e Perugia.

6 ore fa di Luca Guerra

La quindicesima giornata del campionato di Serie B si è aperta venerdì sera con l'1-1 tra Frosinone e Avellino (vantaggio biancoverde di Castaldo e pareggio dei padroni di casa con Daniel Ciofani). Al pareggio del Benito Stirpe hanno risposto Bari e Parma: i pugliesi di Fabio Grosso hanno superato a domicilio il Novara per 2-1, ritrovando la vittoria esterna a 9 mesi dell'ultima volta, mentre i ducali nel giorno della festa di Alessandro Lucarelli - diventato primatista di presenze con il club - hanno regolato con un netto 4-0 al Tardini l'Ascoli. Entrambe volano in vetta con 26 punti, una combinazione che non si registrava dal 2009, quando le due squadre volarono a braccetto in A.

Il sabato pomeriggio di Serie B è stato ricco di gol: pokerissimi e vittorie interne per Empoli e Perugia. I toscani hanno superato per 5-3 il Cesena, con Donnarumma (doppietta) e Caputo ancora a segno, mentre gli umbri, trascinati da Di Carmine, autore di due reti, hanno rifilato un secco 5-0 al Carpi. Ritrova il sorriso anche il Pescara, che con il 3-1 dell’Adriatico alla Pro Vercelli si è portato a due punti dalla zona playoff.

A completare lo score dei risultati del sabato, tre pareggi: 1-1 al Rigamonti tra Brescia e Spezia, con il ligure Ammari che ha risposto a Caracciolo, stesso punteggio allo Zaccheria tra Foggia e Ternana. Si ferma il Venezia, con i ragazzi di Filippo Inzaghi bloccati sullo 0-0 dalla Virtus Entella.

Serie B, risultati della 15^ giornata

Due le partite giocate tra domenica 19 novembre e lunedì 20: pareggio per 1-1 tra Salernitana e Cremonese, ora appaiate in settima posizione con 22 punti. La notizia di giornata è però la sonora sconfitta interna del Palermo contro il Cittadella nel posticipo: 0-3 il finale al Barbera, con l'ex capolista della Serie B che somma all'istanza di fallimento depositata sabato nei confronti del club l'addio al primo posto nella classifica di Serie B.

Serie B, Palermo ko in casa contro il Cittadella: addio vetta

La classifica: in testa Bari e Parma

Lo scorso weekend è stato caratterizzato quindi da un cambio di guida in vetta alla Serie B, con Bari e Parma prime. La classifica resta cortissima, con otto squadre racchiuse in quattro punti nelle prime piazze e una distanza di appena 13 punti tra la vetta e la coda, dove oggi c'è l'Ascoli.

📈🔀😱 Tutti insieme appassionatamente! La classifica della #SerieB ConTe.it dopo l'ultimo match della 15^ giornata. Consulta l'App ufficiale per info e statistiche ➡️https://t.co/mxEi3V8uuZ pic.twitter.com/TJRiS1umq4 — Lega B (@Lega_B) November 20, 2017

Prossimo turno: Empoli-Frosinone e due derby

La 16^ giornata di Serie B sarà spalmata, come spesso accade, su quattro giorni: a inaugurare il lungo weekend l'anticipo del venerdì tra Empoli e Frosinone, sfida tra due candidate alla promozione diretta. Tra le partite del sabato pomeriggio fari puntati sulla partita del Partenio-Lombardi tra Avellino e Palermo. Lunch-match domenicale in salsa pugliese, con il derby Bari-Foggia al San Nicola. Altra sfida tra corregionali al Liberati, con Ternana-Perugia (domenica alle 15). Un incrocio che torna in campionato, a 20 anni di distanza dall'ultima volta.