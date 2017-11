L'avvio di stagione del Manchester City è stato straordinario. Una partenza a razzo, quella dei ragazzi di Pep Guardiola, che dopo 18 partite disputate si ritrovano in vetta alla Premier League con 8 punti di vantaggio sulla seconda, ai quarti di Coppa di Lega e con la qualificazione agli ottavi di Champions League già in tasca.

I numeri sono sorprendenti: 17 vittorie, 1 pareggio, nessuna sconfitta, 54 gol fatti e appena 11 subiti. Un salto di qualità impressionante rispetto alla scorsa stagione che vide il Manchester City iniziare forte, inanellando una serie di 12 vittorie consecutive, per poi avviarsi verso un lento e costante calo culminato con l'eliminazione da tutte le competizioni e un faticoso piazzamento al quarto posto in Premier League.

A pochi mesi di distanza da quei risultati altalenanti, l'intera rosa sembra essersi rigenerata. Guardiola ha rispedito al mittente le critiche che mettevano nel mirino il suo stile di gioco ed è riuscito a trasformare la squadra in una vera e propria macchina da guerra.

In soccorso del manager catalano, semmai ce ne fosse stato davvero bisogno, è arrivato direttamente dal Brasile un certo Ronaldinho, Pallone d'Oro e campione d'Europa e del Mondo con il Barcellona. Secondo il Gaucho, Guardiola è un allenatore totale capace di trasmettere la sua filosofia nella testa di ogni singolo giocatore che ha la fortuna di essere allenato da lui:

Già quando era un giocatore pensava come un allenatore. Ha una conoscenza del gioco profonda e in qualsiasi paese o campionato vada, capisce qualcosa in più dei normali allenatori. Io ho avuto la fortuna di essere allenato da uno degli allenatori più forti di sempre, ovvero Rijkaard, ma Guardiola ha qualcosa di speciale.