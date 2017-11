La versione online del quotidiano spagnolo scrive che non sarebbe andata a buon fine la richiesta del voluntary agreement presentata a Nyon dai dirigenti rossoneri.

"Il Milan rischia l'esclusione dalle coppe europee". Così titola un articolo del portale online di Marca. Un passo indietro. Lo scorso 9 novembre l'amministratore delegato rossonero Marco Fassone ha fatto tappa a Nyon presso la sede della Uefa per discutere il voluntary agreement, vale a dire il business plan del club fino al 2021. Dopo circa 3 ore di summit filtrava una moderata fiducia, ma questa mattina Marca scrive che la richiesta non sarebbe andata a buon fine perché "le argomentazioni e le carte presentate dal Milan non hanno convinto i rappresentanti del Financial Body dell'Uefa".

Cosa rischiano i rossoneri? In attesa del comitato di disciplina, la sanzione "potrebbe essere rappresentata dall'esclusione dall'Europa". Poi a inizio 2018 si passarebbe da una situazione di voluntary a una di settlement agreement, ovvero il Milan entrerebbe in un regime di patteggiamento con sanzioni dove la Uefa - come giò successo a Roma e Inter - sarebbe incaricata di far rientrare la società nei parametri del fair play finanziario.

Ma perché secondo Marca la Uefa non sarebbe stata convinta dalle argomentazione del Milan? Perché il progetto della nuova proprierà cinese è legato troppo ai risultati sportivi a breve termine, nonostante rispetto a giugno 2017 sia stata presentata anche l'ipotesi della mancata qualificazione in Champions League. E il massimo organo calcistico europeo non sarebbe convinto neanche dalle spese sul calciomercato (oltre 200 milioni di euro ritenuti incompatibili dagli analisti Uefa con i parametri del FFP) e dalle garanzie presentate sul passaggio di proprietà del Milan da Fininvest alla società cinese Rossoneri Sport Investment Lux per una cifra di 740 milioni di euro. Dopo l'inchiesta del New York Times su Yonghong Li, un'altra notizia mette in apprensione i tifosi rossoneri.