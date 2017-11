Dopo una settimana dall'eliminazione Mondiale continuano a spuntare retroscena sulla Nazionale. L'ultimo sulla presentanzione di Tavecchio e Lotito con Ventura e Lippi.

2 ore fa di Jonathan Manca

Sono giorni di riflessione in casa Italia, ma soprattutto di accuse. Già perché se dopo il consiglio Federale Carlo Tavecchio si è dimesso da Presidente della FIGC, le ombre dietro alla disfatta della Nazionale restano e soprattutto quelle sulla scelta dell'allenatore.

In ogni bar, centro sportivo, luogo di lavoro e scuola, da una settimana a questa parte non si parla d'altro se non d'Italia, Ventura e Tavecchio, ma la domanda più ricorrente non è "ma adesso senza Mondiale, quest'estate, che si fa?" No. Ci si chiede: "Ma Ventura chi lo ha scelto?".

Lippi? Tavecchio? Chi? Ci ha pensato il Corriere dello Sport a raccontare alcuni retroscena dietro la scelta su Ventura e il suo primo incontro assieme a Marcello Lippi con Tavecchio e Lotito.

L'incontro tra Tavecchio, Lotito, Lippi e Ventura

Secondo il quotidiano romano il primo incontro sarebbe avvenuto nella Primavera del 2016 a Roma nello studio dell'avvocato Mario Gallavotti. Un legale con una vasta esperienza di consulenza e assistenza clienti in diritto dello spettacolo, degli sport, della proprietà intellettuale, diritto internazionale e tra le altre consulente legale della FIGC.

Ecco come sarebbero andati i fatti: Ventura è arrivato all'incontro accompagnato dall'amico Lippi. Nella stanza al loro arrivano erano presenti oltre a Gallavotti anche Tavecchio e Lotito.

Durante l'incontro Claudio Lotito - secondo il quotidiano - avrebbe recitato un ruolo da protagonista intervenendo con impeto nella conversazione ed esclamando:

Diglielo Carle'! Diglielo a questi due chi comanda qui! Comandiamo noi due! Diglielo a Marcello che qui comandiamo io e te che siamo come due fratelli.

Il retroscena

Secondo il Corriere dello Sport il Presidente Lotito stava cercando di convincere l'ex allenatore del Torino a sedersi sulla panchina della Lazio. Se fosse andato in porto questo scenario, sembra che il nome più caldo per la panchina della Nazionale fosse quello di Montella. Un nome proposto a più riprese anche dal Ministro dello Sport, Lotti.