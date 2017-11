A Ipurua è un dominio assoluto dei baschi: segnano Escalante, Charles (doppietta) e Sergi Enrich. Sblocca il match l'autogol di Amat.

Nella 12esima giornata di Liga l'Eibar travolge 5-0 il Betis. Il match si sblocca al 6' quando Amat devia il pallone nella sua porta nel tentativo di anticipare Sergi Enrich. Il raddoppio al 30': cross di Junca per Escalante che è liberissimo di colpire di testa in mezzo all'area. Notte fonda per gli andalusi al 55': Mandi atterra Charles in area, viene espulso e l'arbitro concede il rigore. Lo stesso Charles va sul dischetto e fa 3-0. Sergio Leon potrebbe riaprire la partita al 61' ma spedisce clamorosamente alto sopra la traversa. Non sbaglia invece Charles che al 71' cala il poker prima che Sergi Enrich fissi il risultato sul 5-0.

Classifica Liga

L'Eibar ottiene la terza vittoria in campionato, un successo importantissimo in chiave salvezza che gli permette di agganciare il Deportivo La Coruña a 11 punti al quartultimo posto in classifica. Altra battuta d'arresto per il Betis, fermo a 17 punti e a secco di vittorie dal 21 ottobre.