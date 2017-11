Sbarca anche in Europa il videogame sul cartone animato calcistico giapponese più famoso di sempre.

8 ore fa di Marco Ercole

Nostalgici e romantici, preparatevi. A breve vi troverete di fronte a un ineluttabile tuffo nel passato. Non potrete non farlo, perché i ricordi legati al cartone animato in questione (soprattutto per quelli che viaggiano sulla trentina) sono parte integrante di ciascuno di noi.

Sì, stiamo parlando di Holly e Benji, il fortunato manga giapponese Captain Tsubasa da cui è nata poi la celebre serie televisiva che ha accompagnato la crescita di generazioni di aspiranti calciatori.

Dai, ammettetelo. Chi da bambino (e non solo) non ha mai provato il "tiro della Tigre" di Mark Lenders, o chiesto a un amico di tentare (con scarsi risultati) la catapulta infernale dei gemelli Derrick. Ecco, adesso, senza bisogno di rischiare rovinose cadute o tiri tutt'altro che capaci di bucare la rete, si potrà provare l'ebbrezza di emulare le gesta dei campioni di Holly e Benji comodamente sul proprio dispositivo mobile.

Captain Tsubasa: Dream Team - Holly e Benji arriva su Android e iOS

"Captain Tsubasa: Dream Team", infatti, è stato annunciato su tutti i dispositivi Android e iOS e le pre-registrazioni sono già attive. In Giappone il videogame di Holly e Benji è disponibile da tempo, in Europa e il resto del Mondo arriverà presumibilmente entro il mese di dicembre e sarà diffuso in 6 lingue, tra cui anche l'italiano.

Tra le varie modalità di gioco ci sarà quella head-to-head, in cui ci saranno tutti i personaggi presenti nel manga originale. Da Oliver Hutton a Benji Price, da Julian Ross e Mark Lenders, da Ed Warner a Tom Becker e così via.

Tutti loro potranno scontrarsi uno contro uno a suon di Special Move (le mosse speciali), ma sarà possibile pure giocare match online e vivere la storyline che ripercorrerà per filo e per segno le tappe principali della storia originale, a partire dalle elementari fino ad arrivare ai Mondiali di calcio giovanile. La pre-registrazione è già possibile sul sito ufficiale di Captain Tsubasa: Dream Team e i profili ufficiali Facebook e Twitter. Chi la farà, avrà a sua disposizione un bonus di 25 Dreamball, una carta speciale di Holly e la possibilità di partecipare all'estrazione di altri premi. Pronti a un romantico tuffo nel passato?