ll Napoli in campo alle 20.45 contro lo Shakhtar, mercoledì la Juventus ospita il Barcellona, la Roma è attesa dall'Atletico Madrid

2 ore fa

Sfida decisiva quella che attende il Napoli: stasera al San Paolo arriva lo Shakhtar, e gli uomini di Sarri sono obbligati a conquistare i tre punti per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Vittoria che dovrà arrivare anche nell'ultima giornata in casa del Feyenoord, sperando che contemporaneamente il Manchester City batta la squadra di Paulo Fonseca.

Situazione delicata anche per la Juventus, attualmente al secondo posto nel Gruppo D. All'Allianz Stadium arriva il Barcellona primo con 10 punti (3 in più dei bianconeri), ma non ancora sicuro del passaggio del turno. Lo Sporting Lisbona (4 pt), ospita l'Olympiakos (1 pt).

La Roma, 8 punti, mercoledì è ospite dell'Atletico Madrid (3 pt): è sufficiente un pareggio ai giallorossi per la matematica qualificazione. Nell'altra sfida del Gruppo C il Chelsea (7 pt) è ospite del Qarabag (2 pt).

Champions League, le partite del martedì

Il martedì di Champions League inizia alle 18: si parte con Spartak Mosca-Maribor (Gruppo E), e Besiktas-Porto (Gruppo G).

Tutto il resto del programma alle 20.45. Il Real Madrid è atteso dall'Apoel, il Borussia Dortmund ospita il Tottenham.

martedì 21 novembre, ore 18 - Besiktas vs Porto

martedì 21 novembre, ore 18 - Sp Mosca vs Maribor

martedì 21 novembre, ore 20.45 - APOEL vs Real Madrid

martedì 21 novembre, ore 20.45 - Borussia Dortmund vs Tottenham

martedì 21 novembre, ore 20.45 - Manchester City vs Feyernoord

martedì 21 novembre, ore 20.45 - Monaco vs Lipsia

martedì 21 novembre, ore 20.45 - Napoli vs Shakhtar

martedì 21 novembre, ore 20.45 - Siviglia vs Liverpool

Il programma del mercoledì e le classifiche

Come anticipato, Roma e Juventus scendono in campo mercoledì, rispettivamente contro Atletico (a Madrid), e Barcellona. La giornata di Champions League si apre con CSKA Mosca-Benfica e Qarabag-Chelsea alle 18.

Nel Gruppo B PSG e Bayern Monaco sono già qualificate. I francesi affronteranno il Celtic al Parco dei Principi, mentre gli uomini di Heynckes sono attesi dall'Anderlecht, ancora a quota zero in classifica.

Le altre sfide di giornata sono Basilea-Manchester United e Sporting-Olympiakos.