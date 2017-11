Il gol dell'attaccante è un vero capolavoro che apre il tris degli azzurri. Bene ancora Mertens, ok Zielinski. Diawara da rivedere.

48 minuti fa di Francesco Bizzarri

Tutto ancora in gioco. Il Napoli vince contro lo Shakhtar Donetsk, per il passaggio del turno agli ottavi di Champions League c'è ancora speranza. Un 3-0 maturato tutto nella ripresa. Primo tempo non bello dei ragazzi di Sarri. Serve una magia di Lorenzo Insigne per sbloccare gli azzurri che poi dilagano.

Zielinski raddoppia, Mertens chiude i giochi. I pochi del San Paolo fanno festa, i verdetti ci saranno solo all'ultima giornata, tra due settimane.

Il Napoli deve sperare che il Manchester City, già qualificato da primo nel girone, batta proprio lo Shakhtar. E in contemporanea servono i 3 punti degli azzurri contro il Feyenoord. In tal caso, sono gli scontri diretti a premiare la banda Sarri contro gli ucraini. Solo così il percorso in Champions League può continuare.

Champions League, le pagelle di Napoli - Shakhtar Donetsk

Napoli (4-3-3): Reina 6.5; Maggio 6, Albiol 6.5, Chiriches 6, Hysaj 6.5; Zielinski 6.5 (86' Mario Rui sv), Diawara 5, Hamsik 6 (77' Rog sv); Callejon 6.5, Mertens 7.5, Insigne 8 (65' Allan 6). All. Maurizio Sarri 7.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov 6.5; Butko 5, Ordets 6, Rakitskiy 6, Ismaily 6.5; Fred 6.6, Stepanenko 5.5 (70' Patrick 5.5); Marlos 6 (79' Dentinho sv), Taison 6, Bernard 6.5; Ferreyra 5. All. Paulo Fonseca 6.

I migliori - Lorenzo Insigne 8

Champions League, gol fenomenale di Insigne

Serviva una perla, Insigne ce l’aveva pronta. Un tiro a giro che si infila sotto all’incrocio dei pali. Capolavoro del Magnifico, che apre le danze in un match complicato. L’ex ct Ventura, davanti alla tv, avrà visto il gran gol? Si starà mangiando le mani? Troppo tardi. Napoli si coccola il suo campione: 8 reti stagionali, 4 in Champions League: ci ha preso quasi gusto.

I migliori - Dries Mertens 7.5

Champions League, alta grande prova di Mertens

C'è sempre: un assist e un gol. Primo tempo difficile per lui come per i suoi compagni di reparto. Poi accende la lampadina: passaggio perfetto per Zielinski che vale il 2-0. Poco dopo cala il tris per la sua personale 13esima rete stagionale. Impossibile lasciarlo fuori. È il fenomeno di questo Napoli, l'uomo che ti fa sognare.

I migliori - Zielinski 6.5

Champions League, non benissimo Zielinski: ha sofferto a centrocampo

Da uno come lui ci si aspetta sempre tanto. Una giocata, un assist, un tiro da fuori. Non sembra serata per l’ex Empoli: spaesato nel primo tempo, tanti errori sugli appoggi. Nella ripresa ha sui piedi il pallone del 2-0. Porta vuota, pallone altissimo. Si riscatta poco dopo: l'assist di Mertens è un confetto, il polacco stavolta non sbaglia.

I peggiori - Diawara 5,5

Champions League, Diawara combatte a centrocampo

Male nel primo tempo, cresce leggermente nella ripresa con tutto il Napoli. Ma Fred e compagni lo sovrastano sempre. Negli ultimi 5' diventa pure nervoso: è lui ad accendere una piccola mischia minacciando Ferrerya per un fallo su Callejon.

I peggiori - Facundo Ferreyra 5

Champions League, Ferreyra combatte contro Albiol

Lotta, ma non tocca un pallone. Albiol e Chiriches fanno buona guardia. L'argentino sgomita quanto può, alla fine, un po' frustrato, stende pure Callejon e si becca il giallo.