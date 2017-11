Dai videogiochi ai prodotti ufficiali dei club, passando per le scarpe da calcio: le occasioni di questa settimana per gli appassionati di calcio

di Leonardo Mazzeo

Ci siamo, preparate i vostri portafogli: il Black Friday sta arrivando e porta con sé una miriade di offerte. A dire il vero, c'è la concreta possibilità che venga ribattezzata Black Week. Gli sconti, infatti, sono già partiti su alcune piattaforme. Rimbalzano da un sito all'altro, in attesa di essere colti. Qualche offerta è anche scaduta, e venerdì non è ancora arrivato.

Ma state calmi: per FIFA 18 c'è ancora tempo. L'occasione è di quelle da non perdere. C'è la possibilità di aggiudicarsi il bundle PS4 da 500 GB + FIFA 18 a soli 269,99 euro anziché 349,99, con un risparmio del 23%. L'offerta è in esclusiva su Amazon, Cristiano Rolando si è vestito di nero ed è pronto a caricarsi sulle spalle anche la console. Effetto Black Friday, altroché.

E le occasioni non finiscono certo qui: tutto il mondo del commercio è in fermento per l'evento che inaugura ufficialmente il periodo natalizio. Sì, è già iniziata l'ansia da regali di Natale. Non la sentite salire? Non sentite il vostro nipotino invocare a gran voce la combo PS4 + FIFA 18? O forse è solo il bambino che è in voi: sta cercando di uscire, non tenetelo chiuso in casa. Non esistono solo i videogiochi.

Anche Cristiano Rolando esulta per l'arrivo del Black Friday

Black Friday, FIFA 18 è solo l'inizio: ecco le altre offerte per i calciofili

Passiamo quindi alle altre occasioni: se non avete intenzione di stare tappati in casa, potete sempre uscire e giocare a calcio. Non avete le scarpe adatte? Nessun problema. Alla soluzione possono pensare due colossi dell'abbigliamento sportivo, che scatenato le offerte sui loro siti. Adidas consiglia addirittura di "consultare regolarmente" il sito del brand, per non perdere nessuno sconto. Nike, da parte sua, va oltre e sponsorizza già il Cyber Monday, per tutti i ritardatari che non faranno in tempo ad acquistare venerdì e ne sono già consapevoli.

E gli store delle squadre di calcio non stanno certo a guardare. In Italia, l'Inter sponsorizza il suo personalissimo Black and blue Friday offrendo, tra le altre cose, la possibilità di guardare la partita interna contro l'Udinese dal primo anello con il 50% di sconto. Restando in Serie A, anche il Bologna partecipa all'iniziativa: sconti del 30% e personalizzazione omaggio per le maglie da gara acquistate. Sul sito del Barcellona, invece, trovate addirittura il countdown per venerdì, accompagnato da prezzi al ribasso per biglietti e tour del Camp Nou. In Inghilterra c'è il Manchester United che promette sconti fino al 50%, consapevole del fatto che, se si vuole battere la concorrenza delle offerte su FIFA 18, bisogna essere iper competitivi. Come in ogni Black Friday che si rispetti.