I due roster principali della World Wrestling Entertainment a confronto: SS è l'unico PPV dell'anno che lo permette.

La grande notte di Survivor Series è arrivata. Uno dei quattro Big Four della WWE va in scena, l'unico che mette a confronto i due roster principali del mondo del wrestling di proprietà di McMahon. Da una parte Raw, con la figlia Stephanie nel ruolo di Commissioner, dall'altra SmackDown, al cui comando c'è invece Shane, primogenito di Vince.

La sfida "fratricida" la ospita il Toyota Center di Houston, in Texas, e prevede un programma affascinante e ricchissimo d'incontri. I risultati dei match di Survivor Series sono tutt'altro che scontati, campioni a confronti per determinare la supremazia in WWE.

E così ci sarà lo scontro tra il campione WWE AJ Styles e l'Universal Champion Brock Lesnar, così come quello tra le due campionesse femminili Alexa Bliss e Charlotte Flair. Poi la sfida tra l'Intercontinental Champion The Miz e l'US Champion Baron Corbin, così come quello tra campioni di coppia di Raw e SmackDown, rispettivamente Cesaro e Sheamus e gli Usos.

WWE Survivor Series - Tutti i risultati

Molto suggestivo poi il tre contro tre che mette di fronte lo Shield, al suo ritorno ufficiale in un PPV, e il New Day, tra i più accesi sostenitori della causa del roster blu nelle settimane che hanno preceduto questo evento. E poi, ovviamente, c'è tanta attesa di conoscere i risultati dei due grandi classici di Survivor Series, le sfide a eliminazione tra i team di Raw e SmackDown, sia a livello maschile e femminile.

Nel primo caso, il capitano Kurt Angle potrà contare su Triple H, Braun Strowman, Samoa Joe e Finn Balor, per sfidare il suo omologo Shane McMahon, accompagnato da Bobby Roode, Shinsuke Nakamura, Randy Orton e John Cena.

Le donne invece vedranno il team di SmackDown capitanato da Becky Lynch e completato da Carmella, Tamina, Naomi e Natalya (che alla fine ha sostituito Charlotte dopo aver perso la cintura), di fronte a quello di Raw guidato da Alicia Fox, supportata da Sasha Banks, Bayley, Nia Jax e Asuka. Match che si preannunciano sensazionali e che come sempre saranno aperti prima dal Kickoff dell'evento, per l'occasione anche con un titolo in palio, quello dei Cruiserweight. Non resta che cominciare a conoscere tutti i risultati attraverso la diretta scritta di FOX Sports.

Kickoff

Elias Samson vs Matt Hardy

Single Match

La serata di Survivor Series parte con la consueta esibizione di Elias Samson in cui racconta la sua “verità” al pubblico texano, definito come la cosa peggiore che esista negli Stati Uniti. A interromperlo stavolta ci pensa Matt Hardy, che dà avvio al match tra loro due. Lo vince Elias, dopo aver assestato la sua consueta Drift Away.

Elias Samson batte Matt Hardy.

Enzo Amore (C) vs Kalisto

Cruiserweight Championship

Eccoci arrivati al titolo messo in palio nel Kickoff del PPV, cioè quello dei Cruiserweight che vede il campione Enzo Amore di fronte allo sfidante Kalisto. Il "gangster certificato" conferma la cintura, grazie alla JawdonZo effettuata dopo aver fatto sbattere la testa del luchador contro una protezione sul paletto.

Enzo Amore vince con Kalisto e si conferma Cruiserweight Champion.

Kevin Owens e Sami Zayn vs Breezango

Tag Team Match

Prima di far cominciare l'incontro, Kevin Owens ci dice che lui e Sami avrebbero potuto condurre il Team SmackDown alla vittoria e invece c’è Shane McMahon, mentre loro si trovano a combattere contro due idioti. Sami Zayn gli dà ragione e spiega come andandosene nell’ultima puntata abbiano fatto la cosa giusta. Li interrompono i Breezango, che dopo averli presi in giro (Zayn viene chiamato "Paperboy") fanno partire il Tag Team Match. Questo viene vinto dai "grandi esclusi" dal Team SmackDown di Survivor Series, grazie a una Pop-up Powerbomb di Kevin Owens su Fandango, dopo aver evitato che il suo volo dalla terza corda su Sami Zayn arrivasse a destinazione.

Kevin Owens e Sami Zayn battono i Breezango.

Backstage

Prima dell'inizio vero e proprio del PPV, c'è tempo per un'intervista ad AJ Styles. The Phenomenal parla del suo incontro con Brock Lesnar, ma a un certo punto la sua attenzione cala, quando al suo fianco compare l'ex campione WWE Jinder Mahal. L'indiano lo guarda, sorride e se ne va. La sensazione è che questa non sia l'ultima volta in cui lo vedremo stasera...

SS 2017 - Raw vs Smackdown

The New Day vs The Shield

6-Man Tag Team Match

Esaurito il Kickoff si può partire con il PPV vero e proprio. E il primo match tra Raw e SmackDown di Survivor Series è quello tra il New Day e lo Shield. I primi ad entrare sono Big E, Xavier Woods e Kofi Kingston, i tre del roster blu, a seguire tocca a Seth Rollins, Dean Ambrose e Roman Reigns, con il loro consueto arrivo attraverso il pubblico.

Il match è fantastico, il pubblico presente apprezza e non manca di farlo notare con i soliti cori. L'arbitro è però estremamente permissivo e consente dei cambi un po' troppo lunghi, così come delle risse prolungate sia dentro che fuori dal ring. I due Tag Team Match sembrano equivalersi, ma alla fine a vincere è lo Shield grazie a una Spear di Roman Reigns su Kofi Kingston e conseguente Super Justice Powerbomb dalla seconda corda che non lascia scampo al New Day.

The Shield batte il New Day.

Raw vs SmackDown 1-0

Backstage

Assistiamo nel backstage a un discorso motivazionale di Stephanie McMahon a Team Raw femminile. La Commissioner carica una ad una le 5 lottatrici del suo schieramento, che saranno impegnate nel prossimo match in programma.