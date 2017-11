Il campionato del mondo di rally si è chiuso in Australia con il successo di Neuville. L’appuntamento è tra due mesi a Montecarlo, prima gara della stagione 2018.

13 ore fa di Marco Giordo

Thierry Neuville (Hyundai i20 Wrc) ha griffato a Coffs Harbour l’ultima vittoria della stagione dopo una tappa finale del rally australiano resa molto insidiosa dalle copiose piogge cadute la mattina, che poi hanno lasciato il posto al sole, comparso nella power stage di Wedding Bells vinta dal pentacampione del mondo Sébastien Ogier (Ford Fiesta Wrc).

E proprio la power stage ha regalato l’ultimo colpo di scena della gara ad opera di Jari-Matti Latvala (ToyotaYaris Wrc), che nella crono finale ha staccato una ruota e buttato all’aria un importante secondo posto. Sul secondo gradino del podio è salito così Ott Tanak (Ford) con Paddon (Hyundai) terzo e Ogier quarto.

E Ora si gira pagina, in attesa di sapere se Ogier continuerà la prossima stagione in MSport, grazie anche all’aiuto finanziario della Ford Europe. L’appuntamento è già fissato tra due mesi con il Rally di Montecarlo, la prima gara della stagione 2018. “The show must go on”: noi vi aspettiamo su FOX Sports anche il prossimo anno per raccontarvi un'altra pagina del mondiale rally.

Thierry Neuville

WRC, classifica del Rally di Australia

Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Wrc) B-B in 2.35’44’’8 Ott Tanak – Martin Jarveoja (Ford Fiesta Wrc) EST-EST a 22”5 Hayden Paddon – Sebastian Marshall (Hyundai i20 Wrc) NZ-GB a 59”1 Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (Ford Fiesta Wrc) F-F a 2‘27”7 Elfyn Evans – Daniel Barritt (Ford Fiesta Wrc) GB-GB a 3’05”6 Esapekka Lappi – Janne Ferm (Toyota Yaris Wrc) FIN-FIN a 3’49”5 Kris Meeke – Paul Nagle (Citroen C3 Wrc) IRL-GB a 22’58”4 Richie Dalton – John Allen (Skoda Fabia R5) AUS-AUS a 24’39”6 Nathan Quinn – Bean Seacy (Mitsubishi Lancer Evo9) AUS-AUS a 25’03”4 Dean Herridge - Sam Hill (Subaru Impreza WRX Sti) AUS-AUS a 29’52”3

Classifica finale Mondiale piloti

Ogier 232 punti (campione del mondo) Neuville 208 Tanak 191 Latvala 136 Evans 128 Sordo 95 Meeke 77 Paddon 74 Hanninen 71 Breen 64

Classifica finale Mondiale Costruttori