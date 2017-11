L'ex attaccante di Tottenham e West Ham è convinto che il connazionale lascerà a breve i Reds per trasferirsi al Real Madrid.

20 nov 2017 di Andrea Pettinello

Nessuno nella storia del Liverpool era mai partito così forte: 18 partite giocate, 14 gol e 5 assist. Qualli di Mohamed Salah è stato un impatto tanto devastante quanto inaspettato che ha permesso ai Reds di non perdere contatto con la vetta della Premier League.

Ma oltre al campionato, l'egiziano si è distinto anche in Champions League segnando la bellezza di 5 gol in appena 4 partite disputate. In pochi, forse nessuno, si sarebbero immaginati che un giocatore con un passato tutt'altro che roseo in Premier League con la maglia del Chelsea, potesse tornare in Inghilterra ed essere così decisivo.

Corsa, visione di gioco, imprevedibilità, versatilità: fino a questo momento Salah si è dimostrato un tuttofare al quale Klopp non può rinunciare. Oltre all'eccellente lavoro in fase offensiva, l'ex Roma si sacrifica spesso per i compagni, aiutando la squadra in fase di ripiegamento.

Tra i tanti ex giocatori e opinionisti tv a complimentarsi con Salah dopo le recenti ottime prestazioni c'è stato anche Mido, attaccante egiziano ed ex tra le altre di Roma, Tottenham e West Ham. Poco dopo la doppietta messa a segno ad Anfield dal connazionale contro il Southampton, Mido ha affidato a Twitter il suo pensiero rendendo pubblica una previsione di mercato che non ha di certo fatto felici i tifosi del Liverpool.

Congratulazioni a Salah che è diventato il giocatore egiziano con più gol segnati in Europa. Ricordo ancora quando tre anni fa i tifosi del Liverpool si prendevano gioco di me perché dicevo che Salah era meglio di Sterling. Ora capiranno che avevo ragione.

E ancora:

Ha la mentalità giusta per giocare ad alti livelli per molti anni. È una caratteristica di noi egiziani quella di sfruttare al massimo le occasioni che ci vengono offerte in Europa. Non credo che rimarrà a lungo al Liverpool, bensì sono convinto che si trasferirà presto al Real Madrid.

Così ha parlato l'ex attaccante, secondo cui il Liverpool e la Premier League sono piazze importanti ma Salah può ambire a qualcosa di meglio, ovvero il Real Madrid.