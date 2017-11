Il difensore inglese beffa il proprio portiere da lontanissimo.

5 ore fa

Raramente si vedono autogol così. Ne fecero uno simile Materazzi e Kondogbia, in Eredivisie li ha emulati Fankaty Dabo. Il difensore del Vitesse - in prestito dal Chelsea - ha battuto il suo portiere Houwen dalla distanza, un retropassaggio col mancino si è rivelato fatale. Ed è stato decisivo in negativo anche ai fini del risultato: i gialloneri erano in vantaggio 1-0 contro il Groningen, che al triplice fischio sarà avanti per 4-2.