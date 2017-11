Le parole del patron blucerchiato dopo il 3-2 sulla Juventus.

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero non si tiene dopo il 3-2 sulla Juventus, è troppa l'euforia per una vittoria dal volore incalcolabile. Nel post-partita il patron blucerchiato ha lanciato pure una frecciatina a Gigi Buffon, facendo riferimento alla celebre frase - smentita - attribuita al portiere banconero un anno fa: "Non tutti si scanseranno".

Il signor Buffon - ha esordito Ferrero - disse che noi ci scansiamo. Oggi gli dico che si sono scansati lui e la sua Juventus.

Poi Ferrero cita il film "Il sorpasso":

Mi sono comprato una trombetta e ho cominciato a suonare: ero con la 500 e davanti a me c'era una Ferrari. Si sono scansati e li ho superati.

Infine fissa gli obiettivi:

Dobbiamo volare basso, ora pensiamo al Bologna. Abbiamo riequilibrato il campionato, la gente viene più volentieri a vederci. Ora in campionato c'è più competizione ed è più divertente perché non vince sempre la Juventus.

