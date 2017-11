Il francese va in rete al rientro dopo due mesi di stop e stupisce tutti con la sua esultanza: è una protesta contro la tratta di essere umani in Libia.

19 nov 2017 di Alessandro De Dilectis

La gara di Premier League tra Manchester United e Newcastle ha regalato solo buone notizie al tecnico dei Red Devils José Mourinho: non solo il ritorno al successo dopo la sconfitta col Chelsea e la conquista della seconda piazza solitaria in classifica, ma anche la conferma del pieno recupero di due pilastri del suo scacchiere tattico: Ibrahimovic, fuori da più di 7 mesi per la rottura del legamento crociato, e Paul Pogba.

Lo svedese, all'esordio stagionale, ha preso il posto di Martial al 77’. Il francese ha invece giocato titolare e ha riabbracciato il pubblico dell’Old Trafford con l’assist per il momentaneo pareggio dello stesso Martial e la rete del terzo gol su sponda di Rashford nel 4-1 rifilato al Newcastle. Un rientro in campo da sogno per il numero 6 di Mourinho, che dopo due mesi di calvario è riuscito a superare la profonda lesione al bicipite femorale rimediata nel corso della sfida di Champions League con il Basilea del lontano 12 settembre. Una gioia che ha deciso di dedicare a chi in questo momento sta soffrendo.

Pogba è tornato a brillare alla sua maniera, stupendo tutti per la sensibilità e la lucidità dimostrata in un momento di grande gratificazione a livello professionale. Ora si riaccendono su di lui i riflettori della Premier League. Dopo aver realizzato la rete che di fatto ha messo a terra gli uomini di Bentitez, l’ex Juventus si è reso protagonista di un’esultanza “emozionale” che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Nel delirio dei suoi tifosi ha trovato il momento per ricordare chi vive nella sofferenza quotidiana. Pensandoci bene, chi avrebbe potuto farlo se non un "influencer" delle esultanze come lui? D'altronde la sua dab dance è ormai conosciuta in tutto il mondo, ha scatenato l'ilarità di degli amanti del calcio, senza limiti di età. Questa volta, però, Pogba ha messo le sue capacità e la sua tecnica al servizio di una giusta causa.

Premier League, Pogba spiega la sua esultanza

Pogba sorprende. Anzi no, altrimenti non sarebbe Pogba. È tornato alla grande, non solo segnando la terza rete e firmando il terzo assist nelle 5 presenze in Premier League fino ad ora collezionate, ma dedicando il suo personale traguardo sportivo a tutti coloro che hanno sofferto e soffrono il Libia. Il centrocampista francese ha scosso l’animo dei suoi fan dando risalto all’inchiesta della Cnn di pochi giorni fa che ha portato alla luce nuovi orrori sul traffico di esseri umani. Un video choc che svela i retroscena di una vera e propria tratta di uomini venduti all’asta come schiavi.

Quanto vale la vita di un uomo? https://t.co/o6dHONmy0k @marcobreso — La Stampa (@LaStampa) November 15, 2017

Dopo aver segnato ha incrociato le braccia, unendo i polsi. La spiegazione di questo forte gesto è arrivata dai suoi profili social:

Pur essendo molto felice di essere tornato, prego per la schiavitù sofferente in Libia. Possa Allah essere al loro fianco. Spero che questa crudeltà possa finire!

While very happy to be back, my prayers go to those suffering slavery in #Libya. May Allah be by your side and may this cruelty come to an end! pic.twitter.com/i4hxfX3CiB — Paul Pogba (@paulpogba) November 18, 2017

I problemi muscolari sono ormai alle spalle, il talento della Nazionale francese è pronto a spiccare il volo insieme al suo Manchester United:

Grazie a tutti quelli che erano lì per me durante la mia guarigione, grazie a tutti i fan. Questo è per voi!

Merci to everybody who was there for me during my recovery, merci to all the fans, this one’s for you! ❤👊🏾 Al Hamdullilah 🙏🏾@ManUtd @equipedefrance #heretocreate #equalgame pic.twitter.com/NqeWxLEKA2 — Paul Pogba (@paulpogba) November 18, 2017

Paul Pogba, cuore e piedi d’oro al servizio di Mourinho. Il tecnico ha parlato delle sue condizioni in vista della gara di Champions League in programma con il Basilea, il centrocampista dello United potrebbe rimanere a riposo: