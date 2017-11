Nella 13esima giornata di Ligue 1 il Paris Saint-Germain strapazza il Nantes di Ranieri con un perentorio 4-1. Decisivo ancora una volta Edinson Cavani, autore di una doppietta e sempre più capocannoniere con 15 gol davanti a Falcao fermo a 13. Le altre reti della squadra di Emery portano la firma di Di Maria e Pastore (papera clamorosa di Tatarusanu), Nakoulma segna invece il momentaneo 2-1. Con questo successo il Paris Saint-Germain sale a quota 35 punti in classifica e si porta a +6 sul Monaco, che nell'anticipo contro l'Amiens non è andato oltre l'1-1. Ranieri è invece al quinto posto con 23 punti

Segnano Cavani (doppietta), Di Maria e Pastore: la squadra di Emery travolge anche i Ranieri boys e in classifica si porta a +6 sul Monaco.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK