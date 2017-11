Rosales, Castro e Borja Bastón regalano 3 punti a Míchel, inutili le reti galiziane di Lucas Perez e Schar. Per gli andalusi è appena il secondo successo in campionato.

16 minuti fa

Nella dodicesima giornata di Liga il Malaga vince 3-2 lo scontro salvezza contro il Deportivo de La Coruña e ottiene il secondo successo in campionato. Apre le marcature Rosales al 15', Lucas Perez fima il pari di testa al 23' e capovolge il risultato con Schar al 52'. Castro al 63' e Borja Bastón all'84' firmano il definitivo 3-2 per il Malaga. Gli andalusi sono ora terzultimi in classifica con 7 punti, i galiziani quintultimi con 11.

