I gol arrivano nel finale di partita: al 71' sblocca il match Doukouré e al 79' Jason firma il 2-0. Per il Las Palmas è l'ottava sconfitta consecutiva.

1 condivisione 0 stelle

19 nov 2017

Nella 12esima giornata di Liga il Levante vince 2-0 in casa di un Las Palmas sempre più in crisi. La partita si sblocca al 71' quando Doukouré di testa buca Raul, otto minuti dopo Jason firma il raddoppio. La squadra canaria incassa l'ottava sconfitta di fila in campionato e occupa ora l'ultima posizione in classifica, i valenciani salgono invece al 12° posto a quota 15 punti.

Classifica Liga