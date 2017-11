Al San Mamés finisce 1-1 un match molto bello ed equilibrato. La squadra di Calleja manca così il quinto posto, mentre quella di Ziganda muove una classifica ancora difficile.

10 minuti fa di Michele Pedrotti

Bella sfida al San Mamés tra Athletic Bilbao e Villarreal, per la dodicesima di Liga. Tra la formazione di Ziganda e quella di Calleja termina 1-1, con un gol per tempo: prima Trigueros a portare avanti gli ospiti (dopo aver sbagliato un calcio di rigore), poi Aduriz a un quarto d'ora dal termine spegne le speranze di quinto posto avversarie.

La cronaca di Athletic Bilbao vs Villarreal

Si parte con l'Athletic Bilbao padrone del campo. La prima occasione capita sulla testa di Aduriz, con il pallone che finisce fuori di poco. È ancora l'attaccante basco a rendersi pericoloso al 13', quando un suo sinistro incrociato sfiora il palo. Dopo circa 18 minuti di dominio, però, il Villarreal si spinge per la prima volta in avanti e, grazie ad un intervento sciagurato di Iturraspe su Juanme Costa in area di rigore, si guadagna un calcio di rigore.

Dagli 11 metri va Trigueros con il destro ma la risposta di Kepa è super, quindi si rimane sullo 0-0. Per il portiere classe '94 è il primo rigore parato in carriera in Liga, oltre che essere uno schiaffo alle critiche emerse recentemente riguardanti un forte interesse del Real Madrid già per gennaio.

Al 27' grande azione degli ospiti: Mario Gaspar dalla destra la mette dentro dove al limite dell'area di rigore arriva Trigueros, bravissimo a finalizzare con un destro a giro imprendibile per Kepa. Bella reazione del numero 14 in maglia gialla dopo il rigore sbagliato, al primo gol in questo campionato. Poco dopo ci prova anche Carlos Bacca con una rovesciata spettacolare e destinata all'incrocio, salvata solo da un grande Kepa.

La ripresa

Il secondo tempo si riapre col botto: prima il Villarreal con Rodrigo Hernandez che sbatte su Kepa con il destro, poi Athletic Bilbao con Inigo Cordoba a un centimetro dal gol, ma la palla scheggia la traversa a Mariano Barbosa battuto.

Athletic che ci prova con insistenza nel finale, e riesce a trovare il gol del pareggio al 77' grazie al solito Aduriz, perfetto nel colpo di testa su assist di Balenziaga. Per il trentaseienne spagnolo è il quinto gol in Liga, mentre sono dieci in carriera al Villarreal (solo Ronaldo e Messi ne hanno fatti di più).