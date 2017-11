Italia, apertura Ancelotti: un ruolo anche per Paolo Maldini?

In questo momento la Nazionale non gli interessa.

Mi sento di escludere che Ancelotti diventi il prossimo ct dell'Italia. Lui rispetta tutti ma non se la sente di accettare la panchina azzurra.

Stando però alle parole del suo procuratore, l'ex Bayern non vorrebbe prendere in considerazione l'offerta di Tavecchio:

Il presidente federale Carlo Tavecchio lo ha pubblicamente inserito tra i prescelti per il ruolo di ct della Nazionale, ma il suo agente non è dello stesso avviso. Ai microfoni di Radio Deejay è intervenuto Giovanni Branchini, agente di Carlo Ancelotti, l'allenatore che gran parte dei tifosi italiani vorrebbero alla guida degli Azzurri.

Giovanni Branchini parla del futuro del suo assistito e della possibilità che diventi ct della Nazionale: "Non vuole mancare di rispetto a nessuno, ma al momento non è interessato".

