Un sabato storto per il Milan Primavera. Nel big match di campionato contro la Juventus, i rossoneri hanno perso 1-0: a decidere la sfida è stato Marco Pjaca (reduce dalla rottura del legamento crociato) su punizione.

Al termine della partita il tecnico dei lombardi Gennaro Gattuso ha parlato della sconfitta dei suoi ma soprattutto dell'Italia e della clamorosa eliminazione ai playoff per il Mondiale.

Il mio ruolo non è quello di presidente federale e non sono pagato dalla Figc, alleno la Primavera del Milan e basta. Avrei tante cose da dire, ma in questo momento è meglio stare zitti. La mancata partecipazione al Mondiale è una mazzata pazzesca, ancor di più per uno come me che ha indossato quella maglia. Per me l'azzurro rappresenta tanto, con l'Italia ho giocato quasi 20 anni tra giovanili e prima squadra. Spero che adesso si azzeri tutti.