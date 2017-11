Feyenoord, l'emozionante tributo per il figlio scomparso di Brad Jones

I tifosi del Feyenoord hanno intonato il coro "You'll Never Walk Alone" per l'ex portiere del Liverpool che sei anni fa ha perso il figlio Luca per leucemia.

23 condivisioni 0 stelle

un'ora fa

Share Condividi Twitta

Un momento da brividi. Durante il match Feyenoord-VVV-Venlo (terminato 1-1) valido per la 12esima giornata di Eredivisie, i tifosi di casa si sono stretti attono al portiere Brad Jones che nel 2011 ha perso il figlio Luca per leucemia. Il 18 novembre corre l'anniversario di quel tragico giorno, per Jones è stata un'impresa anche solo infilarsi i guantoni. Ma al suo fianco ha trovato un popolo meraviglioso che a inizio partita ha intonato "You'll Never Walk Alone" illuminando tutto il De Kuip con cellulari e accendini. Anche il club ha voluto dedicare un pensiero per il suo numero uno scrivendo su Twitter: "Non camminerai mai solo...". 12 | You'll never walk alone...



🌟 @Brad_Jones1 🌟#feyvvv pic.twitter.com/2sc4DVghwk — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 18, 2017

Share Condividi Twitta