I bianconeri si svegliano tardi, la Sampdoria vince 3-2: il Napoli ora ha 4 punti di vantaggio sulla squadra di Allegri. La Roma s'impone 2-1 nel derby e scavalca la Lazio al 4° posto.

52 minuti fa

Il Napoli guida sempre la classifica Serie A. Dopo lo 0-0 in casa del Chievo prima della sosta, la squadra di Sarri riprende la marcia nel match casalingo contro Milan valido per la 13esima giornata. Al San Paolo decidono le reti di Insigne e Zielinski, inutile invece il bellissimo gol di Romagnoli che fissa il risultato sul 2-1. I rossoneri, alla sesta sconfitta in campionato, restano inchiodati al 7° posto con 19 punti, i partenopei salgono a 35.

Tonfo della Juventus in casa della sorprendente Sampdoria. Zapata, Torreira e Ferrari affossano i bianconeri e firmano il 3-2 (di Higuain su rigore e Dybala le tardive reti della Vecchia Signora) per i blucerchiati, sesta forza del campionato a 26 punti. I bianconeri restano invece a 31. All'Olimpico la Roma si aggiudica il derby della Capitale contro la Lazio e conquista la quinta vittoria di fila. Finisce 2-1 in virtù delle reti siglate da Perotti (su rigore), Nainggolan e Immobile (su rigore). I giallorossi scavalcano proprio i biancocelesti nella classifica Serie A e si prendono il quarto posto a quota 30 punti, due in più degli Inzaghi boys.

Nel lunch match il Genoa supera il Crotone 1-0 a domicilio e Ballardini trova subito i tre punti all'esordio sulla panchina del Grifone. Altro risultato importante nei bassifondi della classifica Serie A è il successo per 2-1 del Sassuolo a Benevento, con i campani che vedono sfumare al 94' la possibilità di conquistare il primo storico punto nella massima serie. Finiscono 1-1 anche Spal-Fiorentina e Torino-Chievo (Belotti sbaglia un rigore), il Cagliari fa il blitz sul campo dell'Udinese grazie a João Pedro.

Classifica Serie A: l'Inter può superare la Juventus

Nel posticipo domenicale l'Inter se la vedrà con l'Atalanta di Gasperini: la squadra di Spalletti avrà la ghiotta possibilità di superare la Juventus e riportarsi a -2 dal Napoli. Hellas Verona e Bologna si affronteranno nel Monday Night.