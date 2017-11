Nella dodicesima giornata di Bundesliga il Werder Brema si sblocca e trova finalmente la prima vittoria. A farne le spese è l'Hannover, maltrattato con un sonoro 4-0. Decisiva la tripletta di Kruse e la rete di Bartels. I biancoverdi salgono a 8 punti e agganciano il Friburgo, l'Hannover resta a 18 punti in ottava piazza.

I biancoverdi trovano la prima vittoria in campionato grazie alla tripletta di Kruse e alla rete di Bartels: la salvezza è ora lontana due lunghezze.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK