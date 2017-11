Le parole del tecnico bavarese dopo la vittoria per 3-0 sull'Augsburg: "Due settimane fa ho parlato con Vidal e gli ho detto che non ero contento della sua forma".

Il Bayern Monaco vola in Bundesliga. Dopo la facile vittoria per 3-0 sull'Augsburg, i bavaresi sono sempre più capolisti con 29 punti in classifica, 6 in più del Lipsia secondo e 8 sul sorprendente Borussia M'Gladbach terzo.

Decisivo nell'ultima sfida del Bayern è stato Arturo Vidal, che ha sbloccato il match ed è stato tra i migliori dalla partita. Nella conferenza post partita il tecnico Heynckes ha parlato proprio del cileno e di come sia riuscito a farlo tornare al top.

Bundesliga, gli highlights di Bayern Monaco - Augsburg 3-0