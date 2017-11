Torna il campionato e serve subito i suoi piatti migliori: alle 18 Roma-Lazio, alle 20,45 Sampdoria-Juventus

Dopo la parentesi dolorosa dei playoff Mondiali, torna la Serie A: due sfide al sabato, e sono subito due big match: Roma-Lazio alle ore 18 e Napoli-Milan alle 20.45.

Sabato, ore 18 - Roma vs Lazio: le formazioni ufficiali

🛎️🛎️🛎️



Ecco la nostra formazione per #RomaLazio...



DAJE ROMA! 🔶🔴#ASRoma pic.twitter.com/iw0JfmPuvw — AS Roma (@OfficialASRoma) November 18, 2017

#StartingXI Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile 🦅#SerieATIM #RomaLazio pic.twitter.com/chL2uYGtif — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 18, 2017

Sabato, ore 20.45 - Napoli vs Milan

Le altre partite della 13^ giornata

Dopo i due anticipi del sabato, la domenica di calcio si apre con lo scontro salvezza tra Crotone e Genoa. Alle 15 occhi puntati su Marassi per la sfida tra Sampdoria e Juventus. Il posticipo serale è Inter-Atalanta, la 13^ giornata si chiude lunedì alle 20.45 con Verona-Bologna

Domenica, ore 12.30 - Crotone vs Genoa

vs Genoa Domenica, ore 15 - Benevento vs Sassuolo

Domenica, ore 15 - Sampdoria vs Juventus

Domenica, ore 15 - Spal vs Fiorentina

Domenica, ore 15 - Torino vs Chievo

Domenica, ore 15 - Udinese vs Cagliari

Domenica, ore 20.45 - Inter vs Atalanta

Lunedì, ore 20.45 - Verona vs Bologna

La classifica della Serie A

Al fischio d'inizio della 13^ giornata il Napoli è primo in classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus, e due in più sull'Inter. Seguono Lazio, 28 punti, e Roma, 27: entrambe le squadre della Capitale hanno da una partita da recuperare (Udinese e Sampdoria). In coda è lotta aperta, il Benevento ancora a quota zero punti.