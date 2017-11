Abbiamo giocato su FIFA 18 il derby della Capitale: ecco com'è andata.

48 condivisioni 0 stelle

7 ore fa

Oggi pomeriggio alle ore 18 va in scena il derby della Capitale Roma-Lazio valido per la 13esima giornata di Serie A. I giallorossi hanno recuperato in extremis Nainggolan, ma anche Inzaghi può sorridere visto che Ciro Immobile sarà tra gli undici titolari. Nell'attesa del match, noi di FOX Sports abbiamo simulato la gara con joypad e console su FIFA 18. Ecco com'è andata a finire.

Fai il quiz