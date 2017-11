Gli emiliani e i pugliesi approfittano dei pareggi di Venezia e Frosinone per scavalcarli. Risorge il Pescara di Zeman, goleade per Perugia ed Empoli.

di Daniele Minuti

Ennesimo cambio in testa alla classifica di Serie B nella 15a giornata: grazie alla preziose vittorie di oggi pomeriggio, Parma e Bari volano a 26 punti diventando capoliste a pari merito in attesa del posticipo del Palermo, che giocherà lunedì sera

Il sorpasso è stato possibile anche grazie agli stop delle due squadre che si trovavano al secondo posto, cioè Frosinone e Venezia. Entrambe infatti non sono riuscite ad andare oltre il pareggio nelle rispettive sfide contro Avellino e Virtus Entella.

Anche l'Empoli tiene il passo del treno di testa grazie alla vittoria ricca di gol contro il Cesena, mentre dopo un periodo particolarmente difficile, sia il Perugia che il Pescara sono riuscite a tornare al successo.

Termina un pomeriggio ricco di gol sui campi della #SerieB ConTe.it. Questi tutti i risultati sugli 8 campi coinvolti. pic.twitter.com/iPR3Cc1WLY — Lega B (@Lega_B) November 18, 2017

Serie B, i risultati della 15a giornata

La 15a giornata di Serie B si era aperta venerdì con l'1-1 pieno di emozioni fra Avellino e Frosinone, che non ha permesso ai ciociari di conquistare il primo posto solitario in classifica. Stesso discorso questo pomeriggio per il Venezia di Inzaghi, che fa 0-0 in casa della Virtus Entella rimanendo quindi al secondo posto a quota 25 punti.

In testa al campionato di Serie B ci sono invece il Parma, capace di travolgere l'Ascoli in casa per 4-0, e il Bari, che ha espugnato il Silvio Piola di Novara vincendo 2-1. Successo importante anche per l'Empoli, che sale a 24 punti dopo il 5-3 ai danni del Cesena.

Risorgono invece Pescara e Perugia: i ragazzi di Zeman sconfiggono per 3-1 la Pro Vercelli, mentre gli umbri demoliscono letteralmente il Carpi con un netto 5-0. Nelle altre partite, pareggi per 1-1 sia fra Foggia e Ternana che fra Brescia e Spezia, con le rondinelle che subiscono l'ennesima rimonta di questa stagione.

La classifica del campionato cadetto

Classifica ancora cortissima, a testimoniare di quanto sia aperto e combattuto il campionato di Serie B: in vetta così come nella lotta per non retrocedere le gerarchie non sono ancora stabilite.

📌 Alla luce dei risultati di oggi questa la classifica aggiornata della #SerieB Conte.it in attesa dei posticipi. pic.twitter.com/LXeJTgb3AA — Lega B (@Lega_B) November 18, 2017

