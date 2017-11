Ibrahimovic: "Da quando manco io, in Svezia nessuno ha più pretese"

Premier League, Ibrahimovic in campo entro fine anno

Non possiamo aspettarci che giochi tutti i 90 minuti o più partite di fila. La scorsa stagione ha giocato quasi sempre fino all'infortunio, poi abbiamo dovuto cambiare modo di giocare. Zlatan ha una grande personalità, è un incredibile lottatore che ha combattuto contro un infortunio grave. Avrà bisogno di tempo per tornare al suo livello, ma dal punto di vista medico è pronto. Se potrà giocare con Lukaku? I giocatori bravi possono sempre giocare insieme.

Poi lo Special One parla del suo impiego:

Deve essere descritto come un leone, un guerriero. La sua rabbia gli ha permesso di tornare prima del previsto, sapevo che avrebbe accorciato il recupero, è incredibile.

Non solo Ibrahimovic, Mourinho ha recuperato anche i lungodegenti Pogba e Rojo. Altre due ottime notizie, ma la scena è tutta di Zlatan. In conferenza Mourinho ne ha parlato così:

Lui l'ha presa come una sfida e dopo poco meno di sette mesi è tornato tra i convocati. Il Manchester United gli è stato vicino durante tutto il percorso riabilitativo. Il contratto, che inizialmente non era stato rinnovato, è stato prolungato lo scorso 24 agosto fino al 2018, a testimonianza di quanto il club credesse nel giocatore.

Ibra ha stupito tutti ancora una volta. Lo scorso 20 aprile si era procurato la rottura del crociato nella gara di Europa League contro l'Anderlecht. A 35 anni si è pensato subito al peggio: "Non tornerà più a giocare, la sua carriera è finita", la voce che si era sparsa.

Ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic è tornato. L'attaccante svedese è stato convocato da José Mourinho per il match di Premier League tra Manchester United e Newcastle, il recupero può dirsi completato .

L’attaccante svedese è tornato tra i convocati per il match contro Newcastle: lo scorso 20 aprile si era procurato la rottura del crociato contro l'Anderlecht.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK