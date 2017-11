Termina a reti bianche il derby tra Atletico e Real: il Barcellona adesso è a +10.

Un'altra frenata, forse quella decisiva. Il Real Madrid non riesce a sbancare il Wanda Metropolitano nella 12esima giornata di Liga, il derby con l'Atletico finisce 0-0. Entrambe le squadre della capitale spagnola salgono a quota 24 punti in classifica al 3° posto in classifica: il Barcellona capolista, che nel pomeriggio ha vinto 3-0 in casa del Leganes, è ora lontano ben 10 punti.

Un divario che ad oggi sembra difficilmente colmabile, perché i blaugrana continuano a correre mentre i blancos in 13 giornate hanno collezionato 2 sconfitte e 3 pareggi. L'ultimo è arrivato contro i Colchoneros di Simeone al termine di una partita con poche occasioni e in cui Cristiano Ronaldo e Griezmann hanno confermato di avere le polveri bagnate.

