Il croato torna a sorridere 8 mesi dopo la lesione del legamento crociato del ginocchio destro: è suo il gol che decide la sfida del campionato Primavera tra Juventus e Milan.

8 ore fa

Otto mesi. Tanto è passato dall'infortunio di Marko Pjaca. Correva il mese di marzo, il classe '95 stava disputando un'amichevole con la sua Croazia contro l'Estonia quando si procurò la lesione del legamento crociato del ginocchio destro.

55' - Finisce fra gli applausi il primo test di @marko_pjaca20 che lascia il campo a Portanova dopo aver griffato la partita con un gran gol! 👍 #MilanJuve #Primavera #JuventusYouth pic.twitter.com/aGkpxDllwv — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) November 18, 2017

Oggi ha finalmente visto la luce in fondo al tunnel. Aggregato con la Primavera bianconera di Alessandro Dal Canto, Pjaca ha giocato per 55' e si è tolto pure lo sfizio di decidere il match contro il Milan - terminato 1-0 - con un gioiello su punizione. Allegri lo aspetta in prima squadra.